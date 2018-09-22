Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liverpool Southampton maçı canlı izle, Liverpool Southampton maçı şifresiz izle ve canlı skor gibi maça dair merak edilen tüm detaylara futbolseverler haberimizden ulaşabilirler. İngiltere Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Liverpool, Southampton ile evinde karşılaşıyor. Yeni sezonda daha güçlü ve daha iddialı başlayan Liverpool ile Southampton maçı hangi kanalda merak eden futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı yanı sıra karşılaşma hakkında detaylar da yer alıyor.

Liverpool, 10. dakikada W. Hoedt'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, J. Matip ile skoru 2-0'a getirdi.

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LİVERPOOL SÜRPRİZ İSTEMİYOR

Liverpool Southampton İngiltere Liginin 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 5 galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam eden Liverpool Southampton karşısında da sürpriz yaşamak istemiyor. Lige büyük umutlarla başlayan fakat 5 maçta henüz sadece 1 galibiyet almayı başarabilen Southampton ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek büyük sürpriz yapmak istiyor.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Shaqiri, Mane, Salah, Firmino.

Southampton: McCarthy, Cedric, Vestergaard, Hoedt, Bertrand, Hojbjerg, Lemina, Romeu, Targett, Redmond, Long.