Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA’nın açıkladığı EURO 2024 Değerlendirme Raporu, Almanya’da geniş yankı uyandırdı.

Türkiye ile birlikte dev organizasyonun ev sahipliğine aday olan ülkede, tarafların teklifleri üzerine yapılan değerlendirmeye geniş yer verilerek, Türkiye’nin yarışta öne çıktığı yönleri konusunda itiraflarda bulunuldu.

Almanya’nın önde gelen yayın kuruluşlarından Deutsche Welle, raporla ilgili olarak yaptığı haberinde Türkiye’nin rakibine göre daha avantajlı olduğu başlıkları okuyucularına duyurdu. ‘Siyasi ve sosyal sorumluluk ile sürdürülebilirlik’ kriterlerini Türkiye’nin genel olarak karşıladığını belirten Deutsche Welle, ‘Vergi muafiyeti Türkiye’nin artı hanesinde’ diyerek şu satırlara yer verdi:

“Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalar, UEFA için aynı zamanda bir gelir kaynağı. Bu nedenle turnuvalardan elde edilecek gelirler de UEFA'nın ev sahibi ülkeleri belirlemesinde rol oynuyor. Almanya'nın vergi muafiyetini kaldırmış olması, gelirleri düşürecek bir faktör olarak görülüyor. Vergi muafiyeti güvencesi veren Türkiye ise mali menfaat açısından UEFA nezdinde bir adım öne çıkıyor.”