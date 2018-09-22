Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kıvrak, "İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İlk yarı %100 hatalı yediğim bir gol var. Takım arkadaşlarım ve başta hocam haklarını helal etsin. Çok iyi çalışıyoruz, bugün maalesef özverilerinin sonucunu benim yüzümden alamadılar. Bu kulübe 11-12 yıldır hizmet ediyorum. Hep destek verdim, her zaman arkasında oldum. Sakat sakat oynadım. 2. golden sonra tepkileri de anlıyorum, ona da eyvallah. Maddi, manevi her şeyi kenara bıraktım. Herhalde yüzüm eskidi, eski performansımda da değilim. Ne söylesem boş. 11-12 yıldır hizmet ettiğim bu kulüpte elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Canları sağolsun hepsinin. Bugün mağlubiyetin sorumlusu benim. Bütün camiadan özür diliyorum. Sonuç olarak hocam oturur ve karar verir." ifadelerini kullandı.
Onur özür diledi! "Sorumlusu benim..."
22.09.2018 - 22:18 | Son Güncelleme: 22.09.2018 - 22:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un Göztepe'ye mağlup olduğu maçta yediği hatalı golle taraftarların tepkisine maruz kalan Onur Kıvrak, "Canları sağ olsun hepsinin... Bugün mağlubiyetin sorumlusu benim. Bütün camiadan özür diliyorum." dedi.
Etiketler : onur kıvrak,trabzonspor,göztepe,
581530 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/581530.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
6
4
1
1
11
3
8
13
2
Galatasaray
5
4
0
1
14
6
8
12
3
Kasımpaşa
5
4
0
1
11
8
3
12
4
Konyaspor
6
3
2
1
10
7
3
11
5
Beşiktaş
5
3
1
1
10
7
3
10
6
Malatyaspor
6
3
1
2
6
4
2
10
7
Ankaragücü
6
3
1
2
8
7
1
10
8
Kayserispor
6
2
2
2
5
6
-1
8
9
Trabzonspor
5
2
1
2
9
6
3
7
10
Antalyaspor
5
2
1
2
8
12
-4
7
11
Fenerbahçe
5
2
0
3
5
6
-1
6
12
Göztepe
5
2
0
3
4
5
-1
6
13
Alanyaspor
5
2
0
3
2
9
-7
6
14
Bursaspor
6
0
5
1
4
5
-1
5
15
Sivasspor
5
1
2
2
5
9
-4
5
16
Çaykur Rizespor
6
0
3
3
5
8
-3
3
17
Akhisar Bld.Spor
5
0
2
3
4
8
-4
2
18
Erzurum BB
6
0
2
4
5
10
-5
2
6. Hafta Maçları
21.9.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Mke Ankaragücü
21.9.2018
Bursaspor 0 - 0 Medipol Başakşehir Fk
22.9.2018
Kayserispor 0 - 2 Atiker Konyaspor
22.9.2018
Trabzonspor - Göztepe
23.9.2018
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
23.9.2018
Kasımpaşa - Alanyaspor
23.9.2018
Antalyaspor - Sivasspor
23.9.2018
Akhisarspor - Galatasaray
24.9.2018
Fenerbahçe - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
6
6
0
0
14
2
12
18
2
Adana Demirspor
6
4
1
1
8
3
5
13
3
Boluspor
5
4
1
0
7
2
5
13
4
Gaziantep BB
5
3
1
1
4
2
2
10
5
Denizlispor
6
3
1
2
7
6
1
10
6
Altay
5
2
3
0
9
3
6
9
7
Giresunspor
5
3
0
2
6
4
2
9
8
Afjet Afyonspor
5
2
1
2
7
6
1
7
9
Hatayspor
6
2
1
3
4
6
-2
7
10
Osmanlıspor
6
2
0
4
7
5
2
6
11
Ümraniye
5
2
0
3
5
7
-2
6
12
İstanbulspor
6
1
3
2
8
13
-5
6
13
Altınordu
6
1
2
3
6
5
1
5
14
Balıkesirspor
4
1
2
1
4
6
-2
5
15
Eskişehirspor
5
1
1
3
6
14
-8
4
16
Adanaspor
5
0
3
2
5
8
-3
3
17
Elazığspor
5
0
1
4
4
10
-6
1
18
Karabükspor
5
0
1
4
2
11
-9
1