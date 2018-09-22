Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda milli eskrimci Martino Minuto, erkekler flore kategorisinde altın madalya kazandı.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 35 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Martino Minuto, pul müsabakalarının ardından tablo 32'yi maç yapmadan geçti.

Tablo 16'da Moldovalı Alexandru Jelezov'u 15-8 yenen milli sporcu, çeyrek finalde ise Rumen Alexandru Pirva'yı 15-10 mağlup etti. Martino Minuto, yarı finalde önde olduğu sırada rakibi Slovak Cedrik Serri'nin maçı yarıda bırakması üzerine, finale yükseldi. Finalde Belçikalı Stef Van Campenhout ile karşılaşan milli eskrimci, rakibini 15-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın Plovdin kentinde bugün düzenlenen Satellite Turnuvasında ise erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım altın madalya kazanmıştı.