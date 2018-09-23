Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Deplasmanda yüzü gülmese de ligde sahasında oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, evindeki ilk puan kaybını Göztepe karşısında 2-1 mağlup olarak yaşadı. Geçen hafta iç sahada oynadığı Kayserispor maçında alınan 3 puanın moraliyle karşılaşmaya hızlı giren Göztepe, henüz 9. dakikada eski Trabzonsporlu Yasin Öztekin’in golüyle öne geçti: 1-0. Ceza sahasında topla buluşan Andre Castro’nun dar alandaki etkili hareketlerinin ardından verdiği pasta topla buluşan Yasin, meşin yuvarlağa sadece dokunarak gol perdesini açtı. 28’de Halil Akbunar’ın ortasında bir kez daha topla buluşan Yasin, gelişine yaptığı vuruşla kaleci Onur’u yine mağlup etti ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarının kalan bölümünde farkı bire indirmek için rakip kaleyi baskı altına alan Trabzonspor, 43’te bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Titi’nin elle müdahalesiyle kazanılan penaltı vuruşunda Beto, Burak Yılmaz’a gol izni vermeyince ilk yarı 2-0 sona erdi.



Gol VAR kararıyla

İkinci yarıya Amiri-Rodallega değişikliğiyle başlayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman çift forvete döndü. Gol için baskısını artıran bordo-mavili takım, 56’da gole yaklaştı ama Göztepe savunması Yusuf’un ortasını kornere uzaklaştırdı. 68’de Rodallega’nın pasında topla buluşan Abdülkadir, kale sahasına koşu yaşan Burak’ı gördü, tecrübeli oyuncu boş kaleye sadece dokunurken, maçın hakemi Hüseyin Göçek VAR’da değerlendirilen pozisyonun ardından golü verdi: 2-1. 82’de Nwakaeme’nin vuruşu savunmadan döndü. Burak Yılmaz uzatmada direği dövdü. 90+5’te Rodallega fileleri bulsa da VAR hakemleri son vuruştan önce Burak’ın topu elle kontrol ettiğini belirtince Göztepe sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.