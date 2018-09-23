Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Lige muhteşem bir başlangıç yapan Chelsea, West Ham United deplasmanına konuk oluyor. West Ham United Chelsea maçı canlı izle, West Ham United Chelsea maçı şifresiz izle, West Ham Chelsea maçı canlı skor ve kaç kaç gibi futbolseverlerin merak ettiği detaylar haberimizde sizlerle olacak. Bugün 15.30'da Londra Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Mike Dean yönetecek.

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West Ham United'da son durum

Manuel Pellegrini yönetimindeki West Ham United sezona kötü başladı. İlk 4 maçını kaybeden takım son hafta ise Everton deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes aldı. West Ham United bu haftaya 3 puanla 16. sırada başladı.

Chelsea'de son durum

Maurizio Sarri'nin takımın başına geçmesinin ardından Londra temsilcisi Chelsea bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ilk 5 haftayı kayıpsız geçen ekip Liverpool ile birlikte zirvenin sahibi oldu. Hafta içinde PAOK deplasmanında kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne de 3 puanla başlayan takım aynı şekilde devam etmek istiyor.