Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig 6. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Eskişehirspor, Atatürk Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. Eskişehirspor Gazişehir Gaziantep maçı canlı izle, Eskişehir Gaziantep maçı şifresiz izle, Eskişehirspor Gaziantep canlı skor ve maç kaç kaç gibi futbolseverlerin merak ettiği konulara dair detaylar haberimizde. İlk 5 haftadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Eskişehirspor, evinde kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

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Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında bugün saat 16:30’da Eskişehirspor’a konuk olacak. Kırmızı-Siyahlı takım bu deplasmandan üç puanla dönmek istiyor.

Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak.

Gazişehir Gaziantep bu karşılaşma öncesinde oynadığı iki maçıda kazanmayı başarırken, ligde geride kalan 5 haftada 10 puan toplamayı başardı.

ESKİŞEHİRSPOR, TARAFTARINI MAÇA BEKLİYOR

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, 23 Eylül Pazar günü sahalarında yapacakları Gazişehir Gaziantep maçına taraftarı beklediklerini bildirdi.

Çapa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyah-kırmızılı takımın ligdeki beşinci maçını geride bıraktığını hatırlattı. Eskişehirspor'un halen desteğe ihtiyacının olduğunun altını çizen Çapa, şunları kaydetti:

"İçeride oynadığımız her iki maçta tribünler muhteşemdi. Stada gelenler gelmeyenlerin eksikliğini aratmıyor ama mesele sadece atmosfer değil. Bir futbol kulübü için en önemli kaynak 'maç günü' geliridir. Daha önce yaptınız. Seyircisiz maç için basılan 26 bin bilet tükendi. Eskişehirspor tarihe geçti. Yine yapalım. Pazar günü stadyumda en az 26 bin kişi olalım. Hava güzel, maç saati güzel, biletler uygun. Bahane yok. Bizim çocuklarla beraber, taraftarı maça bekliyoruz."

"ESKİŞEHİR DEPLASMANI ZORLU"

Spor Toto 1. lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Yalçın Koşukavak, ligin 6. haftasında yapılacak Eskişehirspor maçının zorlu bir deplasman olacağını söyledi.

Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'un bu sezon bir takım sorunlarla uğraştığını hatırlattı.

Ancak bu sorunların yapılacak deplasman maçlarının kolay olacağı anlamına gelmeyeceğini ifade eden Koşukavak, söz konusu takımları hafife alan ekiplerin puan kayıplarıyla karşılaşabileceğini kaydetti.

Eskişehirspor'un bu sezon oynadığı 3 maçı izlediğini belirten Koşukavak, şöyle konuştu:

"Eskişehir takımı çok koşan ve mücadele eden bir ekip. Kalitenizi ortaya koyabilmek için en az Eskişehirspor oyuncuları kadar koşup mücadele etmeniz gerekiyor. Eskişehir deplasmanı zorlu. Çünkü Eskişehir taraftarı takımına ciddi bir destek veriyor. Bu destek de oyuncuları ateşleyip rakibin top oynamasına pek izin vermez. O yüzden Eskişehir'de en az rakip oyuncular kadar mücadele edip, kendi oyuncularımızın yeteneklerini sahaya yansıtmamız lazım."