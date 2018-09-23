Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal Everton karşılaşması, Türk futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mesut Özil'li Arsenal, Cenk Tosun'lu Everton ile karşılaşıyor. İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Son üç maçından galibiyet çıkartmayan Everton, son üç maçtan dokuz puan toplayan Arsenal'e konuk oluyor. Türk futbolseverler Arsenal Everton maçı canlı izle, Arsenal Everton maçı şifresiz izle, Arsenal Everton maçı canlı skor ve maç kaç kaç gibi konuları internette araştırarak Mesut Özil ve Cenk Tosun karşılaşmasına dair detayları merak ediyorlar. Arsenal Everton karşılaşmasına dair tüm detaylar haberimizde...

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Arsenal-Everton maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Arsenal-Everton maçı ile Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Mesut Özil'li Arsenal kendi evinde Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ı konuk ediyor. 23 Eylül Pazar günü TSİ 18.00'de Emirates Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Jonathan Moss yönetecek. Arsenal-Everton maçı S Sport'tan canlı izlenebilecek.

Karşılaşma öncesi Arsenal 9 puanla 9., Everton ise 6 puanla 12. sırada yer alıyor.

Arsenal’de Jenkinson, Kolasinac, Koscienly, Maitland-Niles ve Mavropanos sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Henrikh Mkhitaryan’ın durumu ise henüz netlik kazanmış değil.

Everton’da Gomes, Jageilka, McCarthy ve Baningime’nin sakatlıkları bulunuyor.

Mesut Özil ve Cenk Tosun’un ilk 11’de olması bekleniyor.

Arsenal'de son durum

Unai Emery yönetimindeki Topçular lige kötü başladı. İlk iki hafta mağlup olan takım, ardından oynadığı 3 maçı da kazandı ve yükselişe geçti. Londra'nın iki önemli ekibinin karşılaşacağı maçta Arsenal ev sahibi ekip olmanın avantajını iyi değerlendirerek sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Everton'da son durum

Marco Silva ile yeni bir döneme başlayan Everton sezona istediği gibi başlayamadı. İstikrarsız bir görüntü çizen takım son 3 maçında galip gelemedi. Hazırlık döneminde de umut vermeyen takım bir an önce toparlanmak ve geçen sezon yaşadığı sorunları yaşamayacağı bir sezon geçirmek istiyor.