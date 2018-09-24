Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ - MURAD TAMER

Süper Lig’de derbi zamanı… Ligin 6’ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı sahasında ağırlayacak. Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 5 haftada sadece 2 galibiyet alırken, 3 maçta yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz hafta içinde Avrupa Ligi’nde de Dinamo Zagreb karşısında hezimete uğrayan sarı-lacivertliler Beşiktaş’ı yenip moral bulmak istiyor. Derbi, aynı zamanda koltuğu sallanan Phillip Cocu için de büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı geçen Hasan Ali kadrodaki yerini alacak, Skrtel ise riske atılmayacak.

KAPTANLAR SÖZ ALDI

Beşiktaş karşılaşmasını çıkış maçı olarak gören Fenerbahçe’de kaptanlar toplantı yaptı. Volkan Demirel ve Mehmet Topal arkadaşlarına derbi tecrübelerini anlatarak bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi. “Bu takım ayağa kaldıracak olan bizleriz” vurgusu yapan kaptanlar galibiyet sözü aldı.



SARAÇOĞLU KAPALI GİŞE

F.Bahçe taraftarları alınan kötü sonuçlara rağmen derbide takımlarına tam destek verecek. 40 bini aşkın kombine satan yönetim, satışa çıkarılan biletlerin de tükenmesiyle derbide yaklaşık 5 milyon lira gelir bekliyor. Maçın biletleri karaborsada fahiş fiyatlarla satılıyor.



LUGANO MORAL VERDİ

F.Bahçe’de 2006-2011 yıllarında forma giyen Uruguaylı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile eski takım arkadaşlarını ziyaret ederek derbi öncesi moral verdi, başarı dileklerini iletti. Futbolcu bugün takımının Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmayı yayıncı kuruluşa yorumlamak için İstanbul’a geldi.

SLIMANI'DEN GOL SÖZÜ

Fenerbahçe’nin Cezayirli golcüsü İslam Slimani, Beşiktaş’ı gözüne kestirdi. Sarı-lacivertli formayla ilk derbisine çıkacağını ifade eden Slimani, “Kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu maçın önemini çok iyi biliyorum. Beşiktaş’a gol atarak takımı zafere taşımak istiyorum. İlk düdük için sabırsızlanıyorum” dedi.

ZAFER ZAMANI

Üst üste gelen kötü sonuçlarla yolun başında topun ağzına gelen Phillip Cocu, Beşiktaş derbisinden zaferle ayrılarak kredi kazanmak istiyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda, camianın beklentilerini vurgulayan Hollandalı, “Sezona kötü bir başlangıç yaptık. Ama böyle devam etme lüksümüz yok” derken, “Büyük takımlar zor günlerde ayağa kalkma refleksi gösterir. Beşiktaş karşısında bir zafere ihtiyacımız var” ifadesinde bulundu. İpin ucundaki Cocu, puan kaybının taşları yerinden oynatacağının altını çizdi.

NEFES ALDIRMAYACAKLAR

Geride kalan maçlardaki oyun ve oyuncu tercihleri nedeniyle yoğun eleştiri alan Phillip Cocu, Beşiktaş’ı kendi yarı alanına hapsederek sonuca gitmeyi hedefliyor. Kartal’ı Ayew, Slimani ve Benzia’yla vurmayı planlayan Hollandalı, takıma tam saha pres emri verdi. Rakibin maçlarını izleyip kapsamlı bir analiz hazırlayan Cocu, topun kendilerinde kaldığı her anın değerli olduğunu söylerken “Bu maçta disiplin, hırs ve pres bize istediğimizi getirecek” sözleriyle zaferin formülünü belirledi.

SON GALİBİYET 2005'TE

Ligde 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, Kadıköy’deki maçtan zaferle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, lig maçlarında Kadıköy’deki son galibiyetini 17 Nisan 2005 yılında aldı. Türk futbol tarihine geçen ve hafızalardan silinmeyen karşılaşmada Beşiktaş Pancu’nun kaleye geçtiği maçta rakibini 4-3 mağlup etmişti. Bu maçtan sonra oynanan 14 derbide ise Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken, 5 maç ise berabere bitti. Beşiktaş, derbide kazanarak bu kötü istatistiğe de son vermek amacında. Siyah-beyazlılarda Medel cezalı, Adriano’nun durumu ise belirsizliğini koruyor.



FENERSEVER QUARESMA

Kara Kartal’ın tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma derbilerde kendisini göstermesiyle dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların Süper Lig’de Fenerbahçe’ye attığı son beş golün üçünde Quaresma’nın etkisi var. Portekizli futbolcu Beşiktaş’ın attığı 5 golün 2’sinde fileleri kendi havalandırırken, bir golde ise asist yaptı.

ATIBA TAM HAZIR DEĞİL

Dev derbi öncesi Beşiktaş’ın orta sahası alarm veriyor. Siyah-beyazlı ekipte Gary Medel cezalı olduğu için kritik maçta forma giyemeyecek. Yerine oynaması düşünülen Atiba Hutchinson ise bu sezon henüz forma giymedi. Yeni Malatya maçında sakatlanan sol bek Adriano’nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

GÜNEŞ'İN DERBİ KARNESİ

Kariyerinde Kadıköy galibiyeti bulunmayan Şenol Güneş derbi karnesi ise oldukça iyi. Tecrübeli çalıştırıcı Süper Lig’de 18 derbide sadece 4 defa mağlup olurken, 10 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Güneş’in aldığı 4 mağlubiyetin 2’si Fenerbahçe deplasmanında gerçekleşmesi ise dikkat çekici.

KARTAL'IN EN GOLCÜSÜ

Beşiktaş’ın bu sezon hücumdaki en golcü ismi olan Babel, Kadıköy’de de siyah-beyazlıların en büyük kozu durumunda. Hollandalı golcü bu sezon 5 lig maçında 3, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 5 maçta 2 gol kaydetti. Derbinin iki takım için de büyük önem taşıdığını söyleyen Babel, galibiyet istediklerini söyledi.

PAROLA SABIR

Beşiktaş bugün 14 yıl aradan sonra Kadıköy’de kazanmak için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş de teknik direktörlük kariyerinin ilk Kadıköy galibiyetini almayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar için bu maçın anlamı her zamankinden biraz daha fazla. Geçen sezon iki kulüp arasında büyük olaylar yaşanmıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in kafasının yarılması, tatil edilen maça tekrar çıkmama kararı alan Beşiktaş’ın kupadan 1 yıl men edilmesi hafızalardaki tazeliğini koruyor.

ACELE ETMEYİN

Camiada herkes galibiyeti beklediği için teknik direktör Şenol Güneş de bütün planlarını bunun üzerine yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı cuma gününden itibaren yapılan taktik idmanlarda oyuncularından öncelikle sahada sakin kalmalarını ve tahriklerden etkilenilmemesini istedi. F.Bahçe’nin seyirci avantajıyla ilk etapta maça baskılı başlayacağını ancak daha sonra oyundan düşeceğini düşünen Şenol Güneş’in, hücum yollarında takımının aceleci davranmamasını istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

SAAT: 21.00 YAYIN: beIN Sports 1

MAÇ: Spor Toto Süper Lig 6. hafta

STAT: Ülker

HAKEM: Fırat Aydınus

SAKAT: Skrtel, Tolga (F.Bahçe)

CEZALI: Medel (Beşiktaş)