Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Mazeretimiz yok. Gerekeni yapacağız. 5 gün geçti. Ne yorgunluğu, ne deplasman fobisi. Galatasaray mağlubiyetin de hakkını vermeli" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Hiç hoşlanmıyorum bunlardan"

Maç öncesi tedirginliğimi ifade etmiştim. Konsantrasyon eksikliğini düşünerek bunu söylemiştim. Rotasyon yapmadık ama kurgu değiştirdik. 18 üzerinden, penaltı noktası bölgesinden pozisyonlar da bulduk. Devre sonunda penaltı da kaçtı ama ikinci yarı için söylenecek bir şey yok. Hiç hoşlanmıyorum bunlardan.... Git-gel'leri sevmem. Bu tür olaylarla karşılaşmamak için de gerekeni yapacağız.

"Deplasman fobisi olmaz"

Bu deplasman fobisi olayını komik buluyorum. Koskoca Galatasaray'ın içi, dışı olmaz. Çim mi değişiyor, en oluyor? Deplasman fobisi olamaz. Akhisar seyircisi bir şey mi yaptı? Gürültü her yerde var. Aşırı bir durum da yoktu. EE! Neden korkuyorsun o zaman? Hiçbir mazaretimiz yok. 5 günde insan kendini en iyi şekilde hazırlamış olur. Senin konuşacak hiçbir şeyin yok. Mücadele etmeden, futbolun gereklerini sahada yapmadan hiçbir şey olmaz.

"Mağlubiyetin de hakkını vermek..."

Allah nasip ederse bunları halledeceğiz. Ocakta, şubatta halledeceğiz. Her şey Allah'ın izniyle devam eder. Ben her şeyi kabul ederim. Rakibe de saygı duyarım, tebrik ederim ama Galatasaray mağlup olurken, mağlubiyetin de hakkını verecek.

"Penaltıcımız belli"

Koca Galatasaray takımı ufak tefek mazaretlere sığınmayacak. Rotasyon değil bu çünkü. kurgu değişikliğidir. 'Sadece Eren'in üzeirne gidersek orada başka alternatif olmaz' diye düşündük. 5 gün geçti aradan... 'Buradan ders alacağız' gibi klişe lafları sevmem. Penaltıcımız belli. Sinan eline almış topu. 'Ben atayım' demiş, o da vermiş. Hakemi de tebrik ederim iyi maç yönetti.