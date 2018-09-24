Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Haftaya 12 puanla zirvede giren takımlardan Galatasaray, Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 13 puanla liderliğe yükseldi.

Haftanın sonuçları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-1

Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Kayserispor-Atiker Konyaspor: 0-2

Trabzonspor-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Akhisarspor-Galatasaray: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

28 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

29 Eylül Cumartesi:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

1 Ekim Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)