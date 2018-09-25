Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Derbiyi değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Beklediğimiz gibi Fenerbahçe baskılı oynamaya çalıştı. Çıkışlardaki pas yüzdemiz daha iyi olsaydı daha fazla pozisyon bulabilirdik” derken, “İkinci yarıda kopmalar başladı ve bu da rakibin işine geliyordu. Rakibin kanatlardan gelen ataklarıyla gol yedik. Bu golle seyirciyi de arkalarına alıp tekrar maça dönmüş oldular. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz” ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Adem Ljajic’in yumuşak bir oyuncu olduğunu söylerken, “Bu ambiyansa alışkın isimleri oynatmaya çalıştık. Tolgay’ı da iki yönlü kullanmaya çalıştık. Çok da olumsuz değildi. Diri bir Adem Ljajic’i ben de oynatmak isterdim. Tam diri göremedim onu” tespitinde bulundu.



Çok top kaybettik

Savunmada yapılan top kayıplarına değinen Güneş esprili bir dille, “Güzel sahayı bulunca alışamadık herhalde” sözlerini kullanırken, “Atiba uzun bir aradan sonra ilk maçında gayet iyiydi. Larin’i forvete koyduğumuzda baskı yapmasını istedik. Bunu yapmadı ve tedirgin, güvensiz oynadı. Bu sefer de kenara aldım Larin’i ve Babel’i hücuma çektik” açıklaması yaptı. Tribünlerden edilen küfürleri duymadığını belirten hoca, “Saha içinde kime nasıl bağırdığımı bile duymuyorum bazen” karşılığını verdi.

BİZİ İYİ AĞIRLADILAR

Derbi ortamıyla ilgili de konuşan Şenol Güneş, “Yönetimi de ağırladılar ve bizde de herhangi bir olumsuzluk olmadı. Bu maçta, daha önceki maçlarda gerginlik yapmaya çalışanların da önüne geçildi” derken, “Olumsuzluk olmadan maçı tamamladık. Bunu söylemeliyim. Geçen karşılaşmada yaşanan küfürle ilgili oluşturulmak istenilen hava çok yanlış. Tasvip etmem mümkün değil. Aklı selim insanların inanmayacağı bir tablo. Bizim sahamızda da burada da olmasını istemiyoruz. Kitleleri camiayı karalayacak şekilde olmasının kimseye yararı yok” açıklamasını yaptı.