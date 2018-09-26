Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta herkes bu defa Kadıköy’den zaferle ayrılmayı bekliyordu. Kötü günler geçiren ve Fenerbahçe’yi yıllar sonra yenmek için belki de en uygun zamandı. Üstelik Fenerbahçe Kadıköy’de son yılların en etkisiz derbi performanslarından birini sergiledi ama Beşiktaş bu fırsatı değerlendiremedi. Camiada teknik direktör Şenol Güneş’in cesur davranmadığı gerekçesiyle galibiyetin kaçtığı görüşü hâkim. Tecrübeli çalıştırıcının büyük umutlarla transfer edilen Adem Ljajic’in yerine savunması daha ağır basan Oğuzhan Özyakup’u tercih etmesine büyük tepki var. İtalya Serie A’da büyük maçlara oynamaya alışkın olan Ljajic’in yedek bırakılmasına anlam veremeyen bazı yöneticilerin, “Derbide de ilk 11’de başlamayacaksa İtalya’dan 10 numara transfer etmenin ne anlamı var” şeklinde Başkan Fikret Orman’a dert yandığı öğrenildi.



Orman da kızgın

Öte yandan geçen sezon büyük başarıların elde edildiği Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu deplasmanlarda dahi atak futbolu tercih eden Şenol Güneş’in, Kadıköy’de öncelikle savunmayı ön planda tutması da camiada tepkiye sebep oldu. Yöneticilerin de oyundan kopmuş olan son yılların en kötü Fenerbahçe’si önünde elde edilen 1 puana hiç sevinmedikleri öğrenildi. Kadıköy’deki 14 yıllık galibiyet hasretine son vermek için en uygun maçın değerlendirilemediğini düşünen Başkan Fikret Orman’ın da sonuçtan dolayı son derece üzgün ve kızgın olduğu gelen bilgiler arasında. Bu arada 1-1’lik beraberliğin ardından gelen tepkiler, teknik direktör Şenol Güneş’in de canını sıkmış durumda. Elinde Larin, Love ve Mustafa Pektemek gibi golcüler olmasına rağmen Güneş’in Babel’i santrfora çekmesi, yönetime bir mesaj olarak gösteriliyor.

Ara vermediler

Derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş dinlenmeden idmana çıktı. Siyah-beyazlılar dün sabah yapılan antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Beşiktaş bu akşam yağacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

Babel durmuyor

Fenerbahçe derbisinde saatte 110 kilometrelik bir şut çıkararak ağları havalandıran Ryan Babel, bu sezon Beşiktaş ve Hollanda Millî Takımı formasıyla oynadığı toplam 12 maçta 7 gol attı. Babel’in bu performansı, UEFA’nın da dikkatini çekti. UEFA, sosyal medya hesabından siyah beyazlı oyuncunun gol dağılımını paylaştı.



Yeter artık Q7!

Derbide 90. dakikada oyundan çıkarken her zaman olduğu gibi teknik direktör Şenol Güneş’e tepki gösteren Quaresma’ya öfke var. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan yaptığı yorumlarda, kötü oynamasına rağmen oyundan çıkarılmasına kızan Portekizli yıldıza büyük tepki gösterdi.



Ozzy yedeğe

Beşiktaş’ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup’a yedek kulübesi gözüktü. Fenerbahçe maçında çok silik bir oyun ortaya koyan yıldız oyuncuya her fırsatta sahip çıkan Şenol Güneş’in de artık tahammülü kalmadığı ve Kayserispor maçında ilk 11’de formayı yeni transfer Ljajic’e vereceği öğrenildi.