Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezon başından bu yana en iyi performansını Beşiktaş karşısında sergileyen Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu’nun yüzü güldü. Hollandalı hoca, derbiden beraberlikle ayrılmalarına rağmen oyuncularına, kazanmak için gösterdikleri çaba sebebiyle teşekkür etti. Topun ağzında çıktığı maçın ardından soyunma odasında bir konuşma gerçekleştiren Cocu, “Son ana kadar savaştınız. Arzulu ve agresif bir mücadele çıkardınız. Bunun için sizinle gurur duyuyorum” dedi. Galibiyeti hak eden taraf olduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, “Maalesef futbolda her zaman hak ettiğinizi alamıyorsunuz. Ancak kazanma arzusunun üst düzeyde olduğunu görmek beni fazlasıyla mutlu etti. Artık geleceğe daha umutlu bakabiliriz” ifadesinde bulundu.



Yarışın içinde olacağız

Henüz istenilen seviyede olmadıklarını söyleyen Cocu, “Gelişimi sürdüreceğiz. Uyum arttıkça daha iyi olacağız. Maçın belirli bölümlerinde çok iyiydik. Süre artırıp 90 dakikaya yaymamız gerek” diye konuştu. Oyuncularından eleştirilere kulak asmamalarını özellikle isteyen Hollandalı, “Bu takım benim sorumluluğumda. Tepkileri ben göğüslerim. Sizden tek istediğim en üst düzeyde işinize konsantre olmanız ve daha çok çalışmanız” dedi. Sıralamadaki yerlerine de değinen Cocu, ilk 6 haftada 11 puan kaybettiklerine değinirken, “Ümitsizliğe kapılmayın. Lig uzun bir maraton. Rakiplerimiz de kaybedecek. Herkes üzerine düşeni yaptığında bu takım zirve yarışında olacak” sözleriyle oyuncularına moral aşıladı.

Beşiktaş’ı ezdik

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe, Kadıköy’de misafir ettiği Beşiktaş karşısında hedeflediği 3 puanı alamasa da sarı-lacivertlilerin sergilediği performans Ali Koç’u memnun etti. Başkan olarak ilk derbisinden beraberlikle ayrılan Koç, maç sonunda, “Başkanım takıma bir el at” diyen taraftara, “Çok insafsızsınız, ezdik burada Beşiktaş’ı ezdik! Takıma el at diyorsunuz. Müsaade edin biraz” diye cevap verdi. Karşılaşma sonrasında futbolcuları ve teknik heyeti de tebrik eden Koç’un “Çok büyük bir facia olmazsa devre arasına kadar yollamam” dediği Cocu’nun takımı istenilen seviyeye taşıyacağına inancının da tam olduğu belirtildi.

Ayew inanamıyor

Beşiktaş’a karşı forma giydiği ilk maçta ağları havalandıran Andre Ayew, karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı golü ise unutamıyor. Attığı golle hem Kadıköy’deki yenilmezlik serisini geliştiren hem de Cocu’yu ipten alan Ganalı, “O vuruşu golle noktalasaydım her şey farklı olurdu” yorumunda bulundu.



Cocu’yu sarsan haber

Sezon başında Fenerbahçe’ye gelirken yardımcısı olarak Erwin Koeman’ı da yanında getiren Phillip Cocu, Beşiktaş derbisinin ardından aldığı haberle şaşkınlığa uğradı. Eredivisie’de zor günler geçiren Groningen’in teknik adam olarak Koeman’la ilgilendiği ve teklifte bulunduğu iddia edildi.



Kayıp yıldızlar

Cocu’nun UEFA kadrosuna almadığı lejyonerlerden Soldado ile Dirar kayıpları oynuyor. Soldado sakatlık bahanesiyle idmanlara çıkmazken, Dirar lig maçlarında da kadroya alınmıyor. Comolli’nin Arap takımlarına göndermek istediği yıldızlar takımda kalmayı seçtikleri için soğuk savaş yaşanıyor.