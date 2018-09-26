Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Olumsuz bir iz bırakan transfer döneminde golcü transferi yapamayan, üzerine santrforunu satan ve stopere de alternatif getiremeyen Galatasaray yönetimi, teknik heyetin eline kısıtlı bir kadro bıraktı. Bu sebeple teknik direktör Fatih Terim, kadrodaki her oyuncudan maksimum fayda alma hedefi belirleyip alternatifler oluşturdu fakat bunun neticesinde de ideal 11 sıkıntısı ortaya çıktı. Üzerine Belhanda’nın kırmızı kart görerek 3 maç ceza alması, Maicon ile Serdar Aziz’in bir süre sakat kalması da ideal 11 oluşmasını engelledi. Galatasaray 7 maçta sadece 1 defa üst üste aynı kadroyla sahaya çıkabildi.



2 farklı 11 hazırlayacak

Galatasaray’da 7 maça da direkt 11 olarak başlayan sadece iki isim var: Muslera ve Nagatomo. Sinan Gümüş ise ligdeki tüm maçlarda 11 oynarken, 24 yaşındaki futbolcu bu şansları pek iyi kullanamadı. Öte yandan Ndiaye’nin Lokomotiv Moskova maçında gördüğü kırmızı karta da çok sinirlenen Fatih Terim, şimdi önündeki Erzurum ve Porto maçlarına yine iki farklı 11’le hazırlamak durumunda. Artık kırmızı kart konusunda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını oyuncularına söyleyen Terim, herkesin çok dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Öte yandan sakatlık da istemediğini ifade eden Terim, “Herkes kendine iyi bakacak” diye oyuncularını da uyardı.

Bahane istemiyorum!

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, deplasmanda sergilenen kötü performanslarla ilgili olarak oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Akhisar maçının skorundan (3-0) daha çok oyuncularının sahadaki oyuna ve skora karşı isyan edip bir karakter ortaya koyamamasına sinirlendiğini belirten tecrübeli teknik adam, dünkü antrenman öncesi talebelerine, “Galatasaray’a yakışmayan bir oyun sergiliyorsunuz. Son 2 deplasman maçında kalemizde 7 gol gördük. Zemin, rakip taraftar gibi etkenleri kabul etmiyorum. Kaybedecekse de adam gibi kaybedelim” diyerek başarı sözü aldı.

Schalke’nin kâbusu

Şampiyonlar Ligi’nde G.Saray’ın rakiplerinden olan Schalke, deplasmanda Freiburg’a 1-0 mağlup oldu. Bundesliga’da oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Schalke puansız olarak ligin dibine demir attı. Evinde Augsburg’la 1-1 berabere kalan Bayern Münih ise ilk puanlarını kaybetti.



Problemli rakamlar

Galatasaray 6 hafta sonunda ligde 2. sırada bulunurken, bir çok istatistikte geride kaldı. 14 golle ligde rakip fileleri en çok havalandıran Aslan, şut (3) ve isabetli şutta (5) ilk 5’te yer aldı. Ancak sarı-kırmızılılar topa sahip olma ve başarılı pas konusunda ise ilk 5’e giremeyerek şaşırttı.



Gözler Cengiz’de

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Mali Genel Kurul öncesi soruları cevaplayacak. Divan Kurulu Toplantısında sert eleştirilere maruz kalan Cengiz, yarın GS TV’de açıklamalarda bulunacak ve olağanüstü kongrede talep ettikleri yetkilere açıklık getirecek.