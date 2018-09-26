Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor cephesinden kırmızı kart gören Adis Jahovic'e tepki var. Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Atiker Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Jahovic'e ise tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞMAK HOŞ OLMADI"

Böyle bir karşılaşmada, skorun 5-1 olduğu bir zamanda, takım için son derece önemli bir futbolcu olan Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesine anlam veremediklerini anlatan Aksoy, "Saha içinde her ne yaşanırsa yaşansın, üst düzey futbol oynayan isimlerin bu tür tahriklere kapılmaması gerekir. Nitekim Jahovic'in forvet hattındaki liderliğine ve gücüne ihtiyaç duyduğumuz, son derece önemli maçların oynanacağı bir periyoda girerken, böyle bir durumla karşılaşmak hiç iyi olmadı.

"KONYASPOR'UN MENFAATLERİ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Fakat Jahovic gereksiz ve yersiz davranışıyla takım arkadaşlarını bu süreçte yalnız bırakmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Futbolcularımızın hepsi bizim için önemli ve kıymetlidir. Ancak Atiker Konyaspor'un menfaatleri her şeyin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.