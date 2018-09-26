Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularını saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Güneş daha sonra, Fenerbahçe maçının bitiminde kırmızı kart gören Caner Erkin ile bir müddet özel olarak görüştü.

Antrenmana koşu ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra istasyon idmanı gerçekleştirdi. Üç grup halinde pas ve top kapma çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, ardından bire bir hücum, savunma ve şut idmanı yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Diğer yandan, çalışmanın tamamlanmasının ardından teknik direktör Güneş'in, Domagoj Vida'ya özel olarak koşu çalışması yaptırması dikkati çekti.

Hutchinson ve Adriano idmana çıkmadı

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ile Adriano Correia antrenmanda yer almadı.

Adriano'nun tedavisine devam edildiği, yaklaşık 5 aylık aranın sonra Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen Hutchinson'ın ise dinlendirildiği belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.