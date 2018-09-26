Serie A ekiplerinden Roma'da top koşturan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, bu sezonki ilk golünü 6. haftada attı.
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BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Roma, ligin 6. haftasında sahasında Frosinone'yi konuk etti. Mücadelenin başlama düdüğünden 2 dakika sonra sahneye Cengiz Ünder çıktı.
Rakip kaleye doğru topla ilerleyen milli futbolcu, ceza sahasının dışından yaklaşık 30 metreden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 7 gole imza atan Cengiz Ünder, bu sezonki ilk golünü Frosinone'ye attı.