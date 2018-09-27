Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 29 Eylül'de gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Galatasaray TV'de açıklamalarda bulundu. Futbolda maaşlar ödenmiyor yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını belirten Başkan Cengiz, “Diğer kulüpleri bilmem ama taraftarımız şunu bilsin, 75 milyon TL futbolcu ve kulüp ödemesi yaptık. Bunların gecikme faizlerini de ödedik. Ağustos sonu itibariyle futbolcularımıza sıfır borcumuz var” diye konuştu.



"Ben genel kurula maddeleri tek tek anlatmak zorundayım"

Kendilerinden görev ve hizmet beklendiğini ifade eden Başkan Cengiz, “Onların güveni ile geldik, onları yarı yolda terk etmeyiz. Galatasaray’a hizmette bir adım geride kalmalıyız. Teveccüh olmazsa biz çekiliriz. Mali açıdan hedeflere ulaşamazsak, UEFA’dan ceza yersek, sermaye artırımını yapamazsak çekiliriz ama böyle bir durum yok. Ben genel kurula maddeleri tek tek anlatmak zorundayım. Ben yetki istemiyorum, bu yetkiyi düzenlemeyi benim profesyonellerim istiyor” şeklinde konuştu.



“Bütçeyi de acele bir şekilde yaptık”

Göreve geldiklerinde sermaye artışı ve UEFA ile sorunlarla uğraştıklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, “Nagatomu’yu kiralarken 24 saat içinde halletmek zorundaydık. Kaçmaktan, kovalamaya vakit bulamadık. Yeni yönetim olarak yetki almamız gerekiyordu. 4 aylık dönemde seçime gitme sözü verdiğimiz için bunu yapamadık. Sermaye artırımı ve UEFA’dan kesin olarak söylenen men cezasını engelledik. Bütçeyi de acele bir şekilde yaptık. 330 tane davamız, transfer yasaklarımız vardı. Bizim önce bunları halletmemiz gerekti. Biz cebimizden 50-100 milyon TL koymadık, gerekeni yaptık. Ancak en büyük desteği taraftardan aldık. Torba yasa diyorlar, bu market torbası değil. Almamız gereken yetkiler 4 ayda birikti” ifadelerini kullandı.



“Ben ada yetkisini istemek zorundayım”

“Biz yıkılmış adayı kucağımızda bulduk” diyen Başkan Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben ada yetkisini istemek zorundayım. İnşallah hukuken adayı yine alacağız. Devlete bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Devlet desteği, benim kara kaşıma, kara gözüme değil; temsil ettiğimiz kitleye ve onu doğru temsil etmemize karşılık veriyor. Duygun Başkanın çok büyük tepki çeken sözcükleri oldu. Bizim ağabeyimiz, başkanımızdır. Ben onun yanlış bilgilendirildiğine inanıyorum. Duygun Abi zamanından ve diğer dönemlerde alınan yetkileri profesyonellerimiz kopyalayarak yaptı. Onlar bunu iyi niyetle söylüyor, Faruk Başkanımı da bu şekilde algılıyorum. Belli bir kesim ise bizden çok rahatsız, belki de rövanşist şekilde hareket ediyorlar.”



“Ben özel bir şey istemiyorum, bunlar olması gereken yasal düzenlemeler“

Yönetim kurulu arkadaşlarının bütçe için çalıştıklarını açıklayan Başkan Cengiz, “Ben genel kurulda aklıselim olan ve bize güvenen kişilere sesleniyorum. Tek hatamız gecikmemiz ancak bu bizden kaynaklanmadı. Benim yönetim kurulu arkadaşlarım 10 gündür uyumuyorlar, bütçe için sürekli çalışıyorlar. Biz bırakın denk bütçeyi, artı bütçeye çıkmaya çalışıyoruz. Yetkilerin hepsi tek tek anlatılacak. Ünal Aysal yönetiminde bu yapılmış, Dursun Özbek yönetiminde aynı yetkiler alınmış. Ben Dursun Bey’den görevi aldım. Şimdi bu yetkiyi yeniden almam gerekiyor. Bunlar birebir aynı. Ben özel, ek bir şey istemiyorum. Bunlar olması gereken yasal düzenlemeler. Hayır derlerse bir şey yapamayız” ifadelerini kullandı.

Devletin kendilerine yardımdan başka kötülükleri olmadığını vurgulayan Başkan Cengiz, “İstanbul Belediyesi seyircilerin rahat dağılması için metronun kapasitesini artırdı. Merdivenleri, turnikeleri genişletecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.



"Galatasaray Adası'nı satmayacağız"

Galatasaray Adası davasını er ya da geç kazanacaklarını ve asla satmayacaklarını açıklayan Başkan Cengiz, “Burada bir ortaklığa da girmeyeceğiz. Burada irtifak için çalışıyoruz. Ada üzerinde imar, plan-proje yapmamız gerekiyor. İrtifak hakkımız olursa bunu rahatça yaparız. Florya ve Riva gitti, elimizde Kalamış, Ada ve Mecidiyeköy otelleri var diyor insanlar. UEFA’dan yediğimiz cezalar arasında bazı zararlar var. ‘Mustafa cebinden para çıkar koy’ diyenleri duyuyorum. Bizim desteğimiz taraftardan geliyor. Camia budur. Diğer ise şirket. Ben adayı, oteli ayni sermaye olarak cezadan kurtulmak için koyabilirim. Ada yerinde kalacak, tam tersine ayni sermaye olarak koyduğun için buna düğüm atmış olacaksın” şeklinde konuştu.



"Benim de hayalim Galatasaray'ı borçsuz bir hale getirmek"

Teknik Direktör Fatih Terim’in ‘Benim bir hayalim var’ sözünü hatırlatan Mustafa Cengiz, “İnsanı yaşamda iten ana motivasyonlardan biri itibardır. Benim de bütün hayalim Galatasaray’ı borçsuz bir hale getirmek, Galatasaray’ı Avrupa’nın tepesine çıkarmak. Bu hayal, sevgili Fatih hocamın ve taraftarımızın hayaliyle örtüşüyor. Galatasaray’ın dünya çapında bilinirliği, kabul edilişi ve tanınırlığı çok yüksek. Ben bunun çok avantajını görüyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz, 24 saatinin kulüpte geçtiğini ifade ederek, “Gece gündüz çalışıyoruz ve çok az uyuyoruz. Spor yöneticiliği herkesin yapabileceği kolay bir iş değil. ‘Torunların, çocukların var, rahat mı battı sana’ demiyorum değil ama kalkıp elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra Galatasaray’ın genetik kodlarına bürünüyoruz. Gözünüz başka bir şey görmüyor” dedi.



"Gomis gitmek istedi"

Transfer döneminde teknik heyet ve yönetimin elinden geleni yaptığını belirten Mustafa Cengiz,” Allah Gomis’İn bahtını ve yolunu açık etsin. Gomis kesinlikle gitmek istiyordu. 150 milyon TL’ye bir stadyum yaparsınız, adam bu paraları alıyor. Gitmek istedi, Allah yolunu açık etsin, inşallah penaltıları kaçırmaz” değerlendirmesinde bulundu.



“Fatih hoca ile tüm görev süresince çalışırım”

Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşmesi ilgili sorulan soruya Cengiz, “Fatih Terim çok enteresan bir insan. Bizim için çok değerli bir insan. Post major ve mücbir bir neden olmadıkça ben Fatih Hoca ile tüm görev süresince bir çalışırım. Akhisarspor maçından sonra onun üzüntüsünü gördüm, sosyal medyada söylenenleri gördüm. Bunu yapmayın, biz yenilgi ile düşmeyiz” diye cevap verdi.

Türkiye’nin futbol ile yatıp kalkan bir ülke, olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’nin hak ettiğini söyledi.