Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı. “Maaşlar ödenmiyor, Florya’da sıkıntı var deniyor. Böyle bir şey yok. Diğer kulüpleri bilmem ama taraftarımız şunu bilsin, 75 milyon TL futbolcu ve kulüp ödemesi yaptık. Bunların gecikme faizlerini de ödedik. Ağustos sonu itibariyle futbolcularımıza sıfır borcumuz var” diyen Cengiz, “Sevgili Fatih Terim, ‘Benim bir hayalim var’ dedi. İnsanı yaşamda iten ana motivasyonlardan biri itibardır. Benim de bütün hayalim Galatasaray’ı borçsuz bir hale getirmek, Avrupa’nın tepesine çıkarmak. Bu hayal, sevgili Fatih Hoca’mın ve taraftarımızın hayaliyle örtüşüyor” şeklinde konuştu.

2024 bizim hakkımız

“Terim bizim için çok değerli bir insan. Zorlayıcı bir sebep olmadıkça Fatih Hoca ile tüm görev süresince çalışırım. Önüne boş mukaveleyi koyarım. Hocam ne derse o” vurgusu yapan Cengiz, “Akhisarspor maçından sonra onun üzüntüsünü gördüm. Eleştirenler bunu yapmayın, biz bir yenilgi ile düşmeyiz” siteminde bulundu. Başkan, 29 Eylül’de gerçekleşecek olağanüstü genel kurul için, “Ben durumumuzu maddelerle tek tek anlatmak zorundayım. Yetki istemiyorum, bu yetki denen düzenlemeyi benim profesyonellerim istiyor” sözlerini kullandı. Cengiz, EURO 2024 kararı için de, “Ben UEFA’nın yerinde olsam, Türkiye futbol ile yatıp kalkan bir ülke, kesinlikle Türkiye’ye verirdim. Biz hak ettik” dedi

GOMİS’İN MENAJERİYLE BİRBİRİMİZE GİRDİK

Cengiz, “Ben hayatımda 1-2 menajer gördüm, görmedim. Bir tek Gomis’in menajeriyle birbirimize girdik. Aşırı talepleri oldu. Allah Gomis’in bahtını açık etsin. Kendi gitmek istedi. 3 yılda 150 milyon lira alıyor. Bu paraya stat yaparsınız” dedi.

Sürat ve taktik çalıştılar

Galatasaray, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yağmur altındaki antrenmanda sürat ve sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Selçuk İnan, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.