Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolu ve Türkiye için tarihî bir gün bugün... 2024 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak ülke bugün İsviçre’nin Nyon şehrinde düzenlenecek organizasyonda belli olacak. Aday iki ülke var: Türkiye ve Almanya. Daha önce 3 defa aday olduğumuz organizasyona 4’üncü defa katılıyoruz ve çok iddialıyız. Ayrıca rakibimizin durumuna baktığımızda da (masa başı oyunlar olmazsa) çok da şanslıyız... Neden mi? Bizim Almanya gibi (2006 FIFA Dünya Kupası) yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmamız bulunmuyor. Bizim yıllardır millî takımlarda kullandığımız ancak başarısızlıkta kapı önüne koyduğumuz ve hedef haline getirdiğimiz (Mesut Özil örneği) bir eylemimiz yok. Ayrıca resmî görevliler (Almanya TFF Başkanı) tarafından ırkçı bir tutum içerisinde değiliz.

Ulaşım-konaklama tamam

Bütün bunların aksine ve belki de en önemlisi futbolu çok seviyoruz. Toplum olarak futbolla kalkıp futbolla yatıyoruz ve yabancı oyuncu ve teknik adamlara daha toleranslı davranıyoruz. Dev organizasyon özelinde ise “HAZIRIZ.” Daha önce 3 defa talip olduğumuz ve 4’üncüsünde mutlu sona ulaşmayı çok istediğimiz EURO 2024 adaylığında belirlediğimiz 8 stat kullanımda. Yani şu an bile hazır! Diğer iki stadı (İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ve Ankara 19 Mayıs Stadı) ise organizasyonu kazandığımız takdirde yeniden inşa edeceğiz ve 2024’e hazır hale getireceğiz. Gerek ulaşımı gerek konaklama imkanlarıyla her türlü hazırlığımız var ve en önemlisi tüm bunlar devlet güvencesi, garantisi altında.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Şartları yerine getirdik

Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği adaylığımızı ve süreci değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye olarak tüm gerekli koşulları yerine getirdik. Adil bir değerlendirme bekliyoruz. Türkiye turizm açısından da çok dinamik ve verimli bir ülke. Avrupa Şampiyonası’nda statların doluluğu, sponsor ve reklam gelirlerinin artması konularında şüphe duyulmamalı. Ev sahipliği için tüm şartları yerine getiren Türkiye gibi futbol coşkusuna sahip ülkeye bu fırsatın verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Londra’da görüştüğü Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a yönelik tepkileri de yorumlayan Erdoğan “Bunu eleştirenlere üzülüyorum. Ülkemizde oynayan bir Alman futbolcu Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir fotoğraf çektirirse onu linç mi edelim? Bu mantığı anlamıyorum. Mesut Özil Alman Millî Takımı’nı sebepsiz bırakmadı. Bu ırkçı saldırılarla ve hakaretlerle karşılaşan herkes aynı tepkiyi gösterirdi” dedi.

ŞENES ERZİK: Bu defa tamam!

UEFA eski Başkan Yardımcısı Şenes Erzik, “Bu adaylıkta 4. dönemimiz ve en şanslı olduğumuz dönem” ifadesini kullandı. TFF’nin davetiyle Cenevre’ye giden Erzik, “En büyük avantajımız, Türkiye’nin bu organizasyon için devlet desteği sağlıyor olması. UEFA bunu önemser” dedi.

TFF BAŞKAN VEKİLİ SERVET YARDIMCI: Fazlasıyla hazırız

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Avrupa Şampiyonası’na bu kez fazlasıyla hazırız. Yükümlülüklerimizin de ötesine ulaştık. Geleneksel bir Avrupa ülkesi yerine Türkiye’nin bu organizasyonu düzenleme ayrıcalığını üstlenme zamanı olmalı.

Umutlu bekleyiş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım başkanlığındaki heyetimiz İsviçre’nin Nyon kentinde deyim yerindeyse kampa girdi. Şenes Erzik’in de dün dahil olduğu heyet, bugün 15.45’te başlayacak törenden Türkiye lehine bir sonuç çıkmasını bekliyor. Kafilede devlet erkanından da isimler var.

Adaylık hikâyemiz: Bir defa çekildik

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği için Yunanistan ile ortak başvuruda bulunduk. Finalde Avusturya-İsviçre ortaklığına kaybettik.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği için tek başımıza aday olduk. Ön elemede elendik. Polonya-Ukrayna ortaklığı kazandı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği için finale kaldık. Fransa’ya karşı kıl payı kaybettik. 13 üyeden 7’si Fransa, 6’sı Türkiye demişti.

2020 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği için önce aday olduk ancak geri çekildik. Sebebi ise bu EURO 2024’e hazırlanmak içindi.

KİMLER OY KULLANACAK?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes, Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullanacak. NOT: UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Türk Servet Yardımcı ve sağlık sorunları bulunan İsveçli Olsson oy kullanamayacak.

İSTANBUL

Olimpiyat Stadı yeniden inşa edilerek kapasitesi 92.208’e çıkarılacak. Açılışı 2023’te.

iSTANBUL

2011’de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin seyirci kapasitesi 53.611.

ANKARA

Yıkımına başlanan 19 Mayıs’ın yerine inşa edilecek yeni stadın kapasitesi 65.307.

ANTALYA

43 bin 616 seyirci kapasiteli Antalya Stadı’na küçük iyileştirmeler yapılacak.

BURSA

2015’te açılışı yapılan Bursa Stadı’nda 43 bin 761 kişi maç izleyebiliyor.

ESKİŞEHİR

Yeni Eskişehir Stadı’nda 34 bin 930 koltuk, 48 adet loca bulunuyor.

GAZİANTEP

2017 yılında açılışı yapılan Gaziantep Stadı, 35 bin 219 koltuk kapasiteli.

KOCAELİ

Açılışı birkaç hafta önce yapılan Yeni Kocaeli Stadı’nın kapasitesi ise 34 bin 712.

KONYA

Birçok millî maça ev sahipliği yapan Konya Stadı’ndaki koltuk adedi 37 bin 829.

TRABZON

2016’da açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 43 bin 223 koltuk, 50 loca var.