Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe’deki görevine sıkıntılı bir başlangıç yapan teknik direktör Phillip Cocu’ya Başkan Ali Koç güven verdi. Üst üste gelen kötü sonuçlar ve beklentilerin altındaki oyun nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Hollandalı ile Beşiktaş derbisinden sonra bir araya gelen Koç, “Çıkan haberler spekülasyondan ibaret. Biz bu yola birlikte çıktık ve birlikte yürümeye devam edeceğiz” sözleriyle duyduğu güveni dile getirdi. Sportif direktör Damien Comolli’nin de hazır bulunduğu görüşmede Başkan Ali Koç, “Değişimler her zaman sıkıntılı olur. Bu süreci normal karşılıyoruz. Nihayetinde takımdaki taşların yerine oturacağına, senin görevini layıkıyla yerine getireceğine inancımız tam” ifadelerini kullanırken, Cocu’ya bir Türk yardımcı isteyip istemediğini de sordu.

“Tek motivasyonum”

Koç’un yaklaşımına teşekkür eden Phillip Cocu, Türk yardımcı teklifini, ekibinden memnun olduğu gerekçesiyle istemezken tam anlamıyla işine odaklandığını da vurguladı. Beşiktaş karşısındaki performanstan memnun olduğunu dile getiren Hollandalı “Ancak aynı şeyi skor için söyleyemem. Evet yeni takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz durumdan kesinlikle memnun değilim. Çok daha iyi olmak zorundayız ki, bu da benim sorumluluğum” dedi. Her şeyiyle Fenerbahçe’ye odaklandığını belirten Cocu, “Tüm enerjimi, bilgimi takıma aktarma çabasındayım. Bu camia büyük başarıları hak ediyor. Ben de bunun için çalışıyorum” diye konuştu.

KOÇ MESCİT YAPTIRDI

F.Bahçe Başkanı Ali Koç bir ilke imza attı ve Ülker Stadı’na mescit yaptırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar daha önce namaz kılmak için merdiven boşluklarını ya da stadın müsait bölgelerini kullanmak zorunda kalıyorlardı. Beşiktaş maçıyla açılan mescit için taraftarlar Başkan Ali Koç’a teşekkür etti.