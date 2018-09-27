UEFA Yönetim Kurulu, EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülkeyi kararlaştırmak üzere İsviçre’nin Nyon kentinde toplandı. Aday ülkelerden Almanya ve Türkiye’nin sunumlarını izleyen UEFA Yönetim Kurulu, ardından karara varmak için oylamaya geçti. Oylama sonucunda Almanya EURO 2024’e ev sahipliği yapma hakkı kazandı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kararı açıklamadan önce yaptığı kısa konuşmada, iki önemli aday olduğunu belirterek, “İkisi de futbol ülkesi. Maalesef sadece biri bu turnuvayı düzenleyebilecek” dedi.
EURO 2024 Almanya’nın
27.09.2018 - 16:37 | Son Güncelleme: 27.09.2018 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından EURO 2024’ün Almanya’da düzenlenmesine karar verdi.
UEFA Yönetim Kurulu, EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülkeyi kararlaştırmak üzere İsviçre’nin Nyon kentinde toplandı. Aday ülkelerden Almanya ve Türkiye’nin sunumlarını izleyen UEFA Yönetim Kurulu, ardından karara varmak için oylamaya geçti. Oylama sonucunda Almanya EURO 2024’e ev sahipliği yapma hakkı kazandı.
Etiketler : uefa,nyon,euro 2024,türkiye,almanya,
582176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/582176.aspx
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Akhisar Bld.Spor
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Bursaspor
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Takım
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G.
B.
M.
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Y.
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Adana Demirspor
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