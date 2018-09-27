Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Yönetim Kurulu, EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülkeyi kararlaştırmak üzere İsviçre’nin Nyon kentinde toplandı. Aday ülkelerden Almanya ve Türkiye’nin sunumlarını izleyen UEFA Yönetim Kurulu, ardından karara varmak için oylamaya geçti. Oylama sonucunda Almanya EURO 2024’e ev sahipliği yapma hakkı kazandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kararı açıklamadan önce yaptığı kısa konuşmada, iki önemli aday olduğunu belirterek, “İkisi de futbol ülkesi. Maalesef sadece biri bu turnuvayı düzenleyebilecek” dedi.