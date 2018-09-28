Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan bir otelde, sivil toplum  kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle bir  araya gelen Oktay, Yozgat'ın son 16 yılda çok büyük hizmet aldığını ve alması  gereken daha çok yolu olduğunu ifade etti.

"Çocukluğumuzda bize 'kritik bir dönemden geçiyoruz' denirdi, genç  olduk kritik bir dönemden geçiyoruz dedik, olgunlaştık kritik bir dönemden  geçiyoruz dedik, yaşlandık kritik bir dönemden geçiyoruz diyoruz" diyen Oktay,  şöyle devam etti:

"Bu nasıl kritik bir dönemdir hiç bitmez. Sonrasında işin içerisine  girdiğimde gördüm ki aslında kritik dönem dediğimiz olay coğrafyanın kaderiyle  alakalı. Eğer bu coğrafyada var olmak istiyorsanız, bu coğrafyada var olmak bir  bedel ödemeyi gerektiriyor. Bin yıl dedik ama bunun binlerce yıl öncesi de var.  Aslında bu bedel güçlü olmayı gerektiriyor. Güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmak  zorundayız ki bu coğrafyada ayakta kalalım, hayatta kalalım. Kim ne yaparsa  yapsın, her şeye ve herkese rağmen tüm şartlara ve hakeme rağmen biz hayatta  kalmanın yolunun güçlü olmaktan geçtiğini öğrendik.

ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN BİZ BU OYUNU ALACAĞIZ

Kritik süreçten geçiyoruz  dediğimiz olay da bu aslında. Coğrafyanın kaderiyle alakalı. Daha bugün gördük  Almanya'da açıklandı, EURO 2024, hep birlikte izlediniz. Türkiye'de sporla ilgili  altyapının ne kadar güçlendiğini hepiniz biliyorsunuz. Spora olan ilgiyi hepiniz  biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesini hepimiz biliyoruz ama ne  yaparsanız yapın son noktaya kadar geldiğinde yine bir jüri toplanıyor ve karar  veriyor ve bu Türkiye olmuyor. Hakeme rağmen almak dediğimiz bu. Biz bunu  alacağız. Hangi hakemi koyarlarsa koysunlar, şartlar ne olursa olsun biz bu oyunu  alacağız."

Oktay, göreve geldiklerinde Yozgat'ın gelişmesi ve kalkınmasına  ilişkin başlattıkları projelere devam ettiklerini aktardı.