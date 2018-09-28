Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü, son olarak West Ham United'ı çalıştıran Slaven Bilic'in yeni takımı açıklandı. Suudi Arabistan ekibi Al İttihad, teknik direktörlük görevine Slaven Bilic'i getirdiklerini açıkladı.

BİLİC'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDEKİ 6. TAKIM

Daha önce Hajduk Split, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş ve West Ham'da görev almış olan Hırvat teknik adam, kariyerindeki 6. takımına imza attı. Al İttihad, Bilic öncesinde Claudio Ranieri, Matias Almeyda ve Camacho ile görüşmelerde buöunmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.



