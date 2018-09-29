Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığında Türkiye’nin kaybetmesinde bir numaralı aktör olması kendisine yönelik destek ve güveni ciddi şekilde yaraladı.

Avrupa futbolunun patronu olmasında en büyük desteği Türkiye ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören’den alan ve her ortamda da, “Türk Futbol Federasyonu’nun verdiği desteği unutmam mümkün değil” diyen Ceferin’in oylama öncesi üyelerin görüşlerini etkileyen çalışmaları tepki topladı. Daha önce Türkiye lehine oy kullanacağını açıklayan 5 icra kurulu üyesinin son dakikada UEFA Başkanı’nın kulisleri sonucu fikir değiştirmesi sonrası Ceferin ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki güçlü ilişkileri kopardı.

Ceferin’in bu tutumu Avrupa medyasına da yansırken, kendisine destek veren birçok delegenin de bu tutumundan dolayı UEFA Başkanı’nı eleştirdiği öğrenildi.

Destek yok

7 Şubat 2019 tarihinde Roma’da yapılacak 43. UEFA Kongresi’nde yeniden başkanlığa adaylığını koyacak olan Ceferin’in masa başı oyunlarının döndüğü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası oylaması nedeniyle güven kaybına uğradığı ve yeniden seçilmesinin o kadar da kolay olmayacağı bildirildi.

Türkiye’nin kongrede Ceferin’e hiçbir şekilde destek vermeyeceği, aynı şekilde geçen seçimlerde Sloven futbol adamının yanında olan birçok delegenin de kendisine oy atmayı düşünmediği kaydedildi.

Rengini iki gün önce belli etmiş!

Aleksander Ceferin’in, EURO 2024 oylamasına sayılı günler kala rengini belli ettiği ortaya çıktı. Sloven futbol adamının Nyon’daki oylamadan birkaç gün önce Alman televizyonu ZDF’ye bir röportaj verdiği tespit edildi.

“Futbolun ve UEFA’nın gelişimi için turnuvadan mümkün olduğunca çok gelir elde etmek önemli. Böylece gelecek parayı federasyonlara dağıtabileceğiz. Bu da ekonomik koşulların kesinlikle kritik olduğunu gösteriyor” diyen Ceferin adeta delegelere yol gösteriyor. Dev turnuvaya aday iki ülkenin tekliflerinin üyeler tarafından iyi incelenmesini de isteyen Ceferin’in, karar gününe az bir süre kala Alman televizyonuna çıkması ve buradan Türkiye aleyhine mesajlar vermesi dikkat çekiyor. UEFA Başkanı’nın güçlü ekonomi vurgusu ise Almanya lehine bir tavır takındığının net bir işareti olarak yorumlandı. (Milliyet)