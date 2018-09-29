Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlispor Elazığspor canlı izle, Denizlispor Elazığspor şifresiz izle, Denizlispor Elazığspor canlı skor gibi maça dair detaylar haberimizde futbolseverlerle buluşuyor. Ligin 6. sırasında bulunan Denizlispor, evinde Elazığspor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler detaylara haberimizden ulaşabilirler.

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Denizlispor Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Denizlispor sahasında Elazığspor'u ağırlıyor. Mücadele bugün saat 14.00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 2'den canlı yayınlanacak. İşte tüm detaylar...

DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11

Stackhowiak - Alperen, Tahacan, Burak Altıparmak, Kerem Can, Deniz, Aissati, Ziya, Recep, Abdülkerim, Mehmet Akyüz

DENİZLİ'DE SON DURUM

Spor Toto 1. Lig'de son 2 maçını üst üste kazanıp Play-Off hattına tırmanan Denizlispor, yarın Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi Özgüç Türkalp yönetecek. Bilet fiyatları gold ve VIP tribün 75, kapalı B üst ve D üst 25, kapalı A ve E üst ile A alt 15, maraton ve misafir tribünler ise 10 TL olarak açıklandı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Bozüyük Vitraspor'u da 1-0 yenip eleyen Horoz, ligde 6 maçta 10 puan topladı. Elazığspor'un ise 4 puanı bulunuyor. İyi bir hava yakaladıklarını söyleyen Teknik Direktör Osman Özköylü, kazanıp çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.