Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

West Ham Manchester maçı canlı izle, West Ham Manchester maçı canlı skor, West Ham Manchester canlı skor, kaç kaç gibi futbolseverlerin heyecanla beklediği detaylar haberimizde sizlerle buluşuyor. İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kötü gidişata dur demek isteyen West Ham, evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Jose Mourinho'nun takımı bu karşılaşmadan nasıl bir sonuçla ayrılacak merakla bekleniyor. West Ham, Felipe Anderson ile 5. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, V. Lindelöf (KK) ile farkı 2'ye çıkardı.

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West Ham - Manchester United maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in yedinci haftasında Jose Mourinho'nun öğrenci West Ham'a konuk olacak. Saat 14:30'da başlayacak karşılaşma S Sport'tan canlı izlenecek.

Manchester United'a bir şok da Lig Kupası'ndan

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Manchester United, normal süresi 2-2 biten mücadelede Derby County'ye penaltılarda 8-7 yenilerek turnuvaya veda etti.

Kupanın 3. turunda, favori takımlardan Manchester United, eski yıldız futbolcu Frank Lampard'ın çalıştırdığı Championship (2. Lig) ekiplerinden Derby County ile Old Trafford Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 3. dakikada Juan Mata'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Derby County, 59. dakikada Harry Wilson ve 85. dakikada Jack Marriott'un ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Manchester United, 90+5'inci dakikada Marouane Fellaini'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve bu sonuçla biten mücadeleyi penaltılara taşıdı.

Penaltı atışları sonunda rakibini 8-7 yenen Deby County, üst tura yükseldi.

Manchester United'da kaleci Sergio Romero, 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan, turnuvanın diğer favorilerinden Manchester City ise deplasmanda karşılaştığı Oxford United'ı Gabriel Jesus, Riyad Mahrez ve Philip Foden'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.