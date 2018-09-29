Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Akhisarspor canlı izle, Alanyaspor Akhisarspor şifresiz izle, Aytemiz Alanyaspor Akhisarspor canlı skor gibi günün heyecanla beklenen maçına dair merak edilenler sizlerle. Spor Toto Süper Lig 7. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 14. sırasında bulunan ve üst sıraları zorlamak isteyen Akhisar, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmaya dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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AYTEMİZ ALANYASPOR'UN KONUĞU AKHİSARSPOR

Akhisarspor, yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Ligde sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 5 maçında galibiyet alamayan Ege temsilcisi, üç puana 6. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek ulaştı. Yeşil-siyahlı ekip, ilk 6 haftada topladığı 5 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçtan eli boş dönen Akhisarspor, yarınki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dış sahada ilk puanını almaya çalışacak. Akhisarspor'da Serginho'nun sakatlığı bulunuyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

CİHAT ARSLAN TEKRAR GÖREVDE

Teknik direktör Safet Susic'in ayrılmasının ardından geçici olarak Cem Kavçak'ı takımın başına getiren Akhisarspor, hafta içinde eski teknik direktörü Cihat Arslan'la anlaştı. Yeşil-siyahlı ekibin başında daha önce ligde 36 maça çıkan Cihat Arslan, son olarak 27 Ağustos 2016'da 3-1 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında görev yapmıştı.

AYTEMİZ ALANYASPOR'LA 5. RANDEVU

Rakibiyle Süper Lig'de 5. kez karşılaşacak yeşil-siyahlı ekip, daha önce çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Söz konusu mücadelelerde 4 gol atıp kalesinde 7 gol gören Akhisarspor'un, Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, 29 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Yeşil-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı kondisyon ağırlıklı çalışmayla sürdürdü. Futbolcular, idmanı taktik çalışması ve dar alanda çift kale maç ile tamamladı. Sakatlığı bulunan Serginho ile dinlendirilen Güray Vural antrenmanda yer almadı.

"SANKİ HİÇ AYRILMAMIŞ GİBİYİM"

Teknik direktör Cihat Arslan, antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Akhisarspor'da geçmişte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev aldığını anımsatarak, yeni dönemin kendisine ve kulübe hayırlı olmasını diledi.

Arslan, 2 yıl önce 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından Akhisarspor'dan ayrıldığını hatırlatarak, "Kader herhalde, Galatasaray maçının ardından gitmiştik, şimdi de Galatasaray maçının ardından geldik. Güzel bir duygu, burada kendimi evimde gibi hissediyorum, alışık olduğum bir yer. Onun için de zor olmuyor, sanki hiç ayrılmamış gibi hissediyorum." dedi.

Ligde ve Avrupa'da zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirten Arslan, "Bizim için lig olmazsa olmaz, en önemli performansı ligde göstermek gerekiyor. Sonrasında da göğsümüzde ay-yıldız olduğu için ülkemizi temsil ettiğimiz için Avrupa'da başarılı olmamız gerekiyor." diye konuştu.