Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Ligi Serie A'da derbi coşkusu yaşanıyor! Roma, evinde Lazio'yu konuk ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça dair araştırılan Roma Lazio canlı izle, Roma Lazio şifresiz izle, Roma Lazio maçı şifresiz canlı izle, Roma Lazio maçı kaç kaç, Roma Lazio şifresiz kanal gibi konulara ilişkin detaylar haberimizde sizlerle buluşuyor. Bugün TSİ 16.00'da oynanacak derbi heyecanla bekleniyor.

ROMA LAZİO MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Roma çıkış arıyor

Eusebio Di Francesco teknik direktörlüğündeki Roma lige istediği başlangıcı yapamadı. Ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan takım topladığı 8 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligde son maçında Frosinone'yi 4-0 yenerek moral kazanan Roma, derbiyi kazanarak seri yakalamak istiyor. Zaten taraftarların bu maça verdikleri önemden sebep Roma'nın kazanmaktan başka çaresi yok demek doğru olacaktır.

Lazio seriyi sürdürmek istiyor

Simone Inzaghi yönetiminde sezona başlayan Lazio derbide galibiyete uzanan taraf olmak istiyor. Sezonun ilk iki haftası kaybeden ancak ardından üst üste 4 maç kazanarak şampiyonluk yolunda iddialı olabileceğini gösteren Lazio, bu maçı kazanarak hem 5 maçlık aranın ardından yeniden derbi galibiyetini yaşamak hem de ligde yakaladığı galibiyet serisini korumak istiyor.