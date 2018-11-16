Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında 22.5 milyon Euro'luk rekor ücrete Everton'a sattığı Cenk Tosun'un yuvaya dönme ihtimali her geçen gün daha da artıyor.

BU DURUMDAN DOLAYI MUTSUZ

İngiliz basını da bu flaş transfer iddiasına çok daha sık yer vermeye başladı. Everton kulübüne yakınlığı ile bilinen Liverpool Echo gazetesinin muhabiri Adam Jones dün yayınlanan haberinde flaş ifadelere yer verdi. Everton'daki yeni sistemde Cenk Tosun'un forma şansının azaldığını vurgulayan Jones, "Cenk bu durumdan dolayı son derece mutsuz.

Kısa vadede de teknik direktör Marco Silva kararından vazgeçmeyecek. Cenk devre arasında Beşiktaş'a dönebilir" yorumunu yaptı. Premier Lig'de ilk 5 maçta 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, ar- dından 5 maçta sonradan oyuna girdi. Cenk son iki karşılaşmada ise hiç süre almadı. Richarlison'a formasını kaptıran milli oyuncunun artık ciddi ciddi Beşiktaş'a geri dönleşi düşündüğü belirtiliyor.

26 MAÇ OYNADI 7 GOL ATTI

Everton formasıyla 26 maça çıkan Cenk Tosun takımına 7 gollük katkı yaptı. Milli futbolcu bu sezon 10 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.