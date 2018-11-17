Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezon başladıktan sonra yardımcı hoca olarak katıldığı Fenerbahçe’de 1 numaralı antrenör Phillip Cocu’nun kovulmasıyla teknik direktörlük koltuğuna oturan Erwin Koeman, kariyerinin en iyi fırsatı olarak nitelediği yeni görevinde başarılı olacağına inanıyor. Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak camiaya moral veren Hollandalı teknik adam kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını ifade etti. “Beklentilerin ve sorumluluğumun bilincindeyim” diyen 57 yaşındaki hoca, “Her anlamda bu göreve motive olmuş durumdayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Arzulanan sportif başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Kendime, ekibime ve oyuncularıma güveniyorum” açıklamasında bulundu ve destek istedi.



Kariyerimin fırsatı

Bir teknik direktör olarak hedeflediği başarılar, gerçekleştirmek istediği hayaller olduğunu dile getiren Erwin Koeman, “Fenerbahçe’de görev yapmak kariyerim açısından çok önemli bir şans. Bana sunulan bu ayrıcalığı en iyi şekilde değerlendireceğim” dedi. Aldıkları sonuçların özgüven açısından önemli olduğunun altını çizen Koeman, “Ancak henüz başardığımız bir şey yok. Amacımız Fenerbahçe’yi layık olduğu yere taşımak. Bunun için de seri galibiyetlere ihtiyacımız var” diye konuştu. İşlerinin kolay olmadığını itiraf eden Hollandalı, “Ligde zayıf rakip, kolay maç yok. Ancak bu bizim için bahane olamaz. Fenerbahçe gibi köklü bir kulüp zorlukları aşmasını bilmek zorunda. Tüm ekip bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz” diyerek başarı sözü verdi.

Aykut Kocaman Konya’ya döndü

Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı. Rıza Çalımbay’ın görevine son vererek teknik direktör arayışına giren yeşil-beyazlılar, eski hocasıyla anlaştı. Kocaman’ın transferi kulübün sosyal medya hesabından da hazırlanan özel video ile duyuruldu. Ayrıca yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Atiker Konyaspor’umuz, camiamıza tarihî başarılar yaşatan teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Taraflar arasında gerçekleşen görüşme sonrasında bütün konularda anlaşma sağlanmıştır. Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman pazartesi günü kulübümüzün organize edeceği imza töreninde resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşmenin detayları imza töreninde spor kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.



İlklere imza attı

Konyaspor’un Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilirken böylelikle yeşil-beyazlılarda üçüncü defa Kocaman dönemi başlamış oldu. İlk olarak 2005-06 sezonunda görev alan Aykut Kocaman, 2014-15 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman bir sonraki sezon ligi üçüncü sırada bitirerek yeşil-beyazlıların tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi’ne gitmesini sağladı. Kocaman, 2016-2017 sezonu sonunda bir ilki daha gerçekleştirerek Atiker Konyaspor’un Türkiye Kupası’nı kazanmasında önemli rol oynamıştı.

Oynamadan gidebilir

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle henüz faydalanamadığı Tolga Ciğerci’ye henüz para ödemedi. Yıllık 500 bin avroya imza atan Tolga sözleşmesi gereği, oynamaya başladığında ücret almaya başlayacak. İkinci yarıda takıma katılması beklenen Tolga’da beklenen olmazsa sözleşmesinin feshedilmesi de gündemde.



İkisi de gönderilecek

Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan oyunculardan Aatıf ve Dirar’la devre arasında yolları ayıracak. Fransa ve Belçika’dan talipleri olan Dirar, Avrupa’ya gönderilecek, Aatıf için ise yurt içinden gelen teklifler değerlendirilecek. Ozan Tufan’ı Tolgay Aslan’la takasta kullanacak olan sarı-lacivertlilerde Volkan’la ilgili kararı ise başkan Ali Koç verecek.



Joker oyuncu

Zaman zaman performansı tartışılan Mauricio Isla, Fenerbahçe’de joker olarak görev yapıyor. Gerçek mevkii sağ bek olan 30 yaşındaki Şilili, geçen sezon sol bek ve stoper olarak da sorumluluk almıştı. Alanya maçında ön liberoda oynayan Isla, “Nerede ihtiyaç varsa orada oynarım” diyerek emre amade olduğunu belirtti.