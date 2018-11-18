TFF'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın İsveç ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi müsabakasında Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu kırmızı-beyaz renklerle donatıp tribünleri dolduran futbolseverlere teşekkür ederiz. Tek yürek olup coşkusuyla Ay-Yıldızlıların yanında olan, görsel şovları ile müsabakaya ayrı bir renk katan 42 bin futbolseverimiz, Milli Takım taraftarlığının en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Bir milli maça daha mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Konya halkına şükranlarımızı sunar; başta Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Milli Takımımız için her türlü imkanı sağlayan Atiker Konyaspor Kulübü ve taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı.
TFF'den Konya'ya teşekkür
18.11.2018 - 14:48 | Son Güncelleme: 18.11.2018 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu dolduran ve desteklerde bulunan Konya halkına teşekkür etti.
Etiketler : tff,konya,
589283 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/589283.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
12
8
3
1
17
5
12
27
2
Galatasaray
12
7
2
3
22
14
8
23
3
Kasımpaşa
12
7
1
4
26
19
7
22
4
Malatyaspor
12
6
3
3
19
10
9
21
5
Antalyaspor
12
6
2
4
16
18
-2
20
6
Ankaragücü
12
6
1
5
15
13
2
19
7
Beşiktaş
12
5
3
4
20
16
4
18
8
Göztepe
12
6
0
6
15
14
1
18
9
Konyaspor
12
4
5
3
17
14
3
17
10
Trabzonspor
12
4
4
4
19
18
1
16
11
Sivasspor
12
3
5
4
14
18
-4
14
12
Bursaspor
12
2
7
3
10
11
-1
13
13
Fenerbahçe
12
3
4
5
11
15
-4
13
14
Akhisar Bld.Spor
12
3
3
6
13
20
-7
12
15
Kayserispor
12
3
3
6
10
17
-7
12
16
Alanyaspor
12
4
0
8
6
18
-12
12
17
Erzurum BB
12
2
5
5
10
14
-4
11
18
Çaykur Rizespor
12
1
5
6
13
19
-6
8
13. Hafta Maçları
11/23/2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
11/24/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor
11/24/2018
Alanyaspor - Kayserispor
11/24/2018
Mke Ankaragücü - Beşiktaş
11/25/2018
Sivasspor - Çaykur Rizespor
11/25/2018
Akhisarspor - Bursaspor
11/25/2018
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
11/25/2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
11/26/2018
Göztepe - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
12
10
1
1
19
5
14
31
2
Boluspor
12
8
2
2
17
8
9
26
3
Denizlispor
12
8
1
3
22
13
9
25
4
Gazişehir Gaziantep
12
6
4
2
19
7
12
22
5
Ümraniye
11
6
2
3
12
8
4
20
6
Adana Demirspor
12
6
1
5
14
10
4
19
7
Hatayspor
12
5
3
4
11
9
2
18
8
Altınordu
12
4
5
3
14
9
5
17
9
Giresunspor
12
5
2
5
13
10
3
17
10
Osmanlıspor
12
5
1
6
12
9
3
16
11
Altay
12
4
3
5
18
13
5
15
12
Adanaspor
12
3
5
4
16
16
0
14
13
İstanbulspor
12
3
4
5
16
20
-4
13
14
Balıkesirspor
11
3
4
4
11
15
-4
13
15
Afjet Afyonspor
12
3
2
7
15
18
-3
11
16
Eskişehirspor
12
3
2
7
10
26
-16
11
17
Elazığspor
12
3
1
8
14
24
-10
10
18
Karabükspor
12
0
1
11
2
35
-33
-2