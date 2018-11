Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Ligde ve Avrupa’da alınan kötü sonuçlar sebebiyle havasını kaybeden, Tolgay Arslan’ın kulübü FIFA’ya şikayet etmesi, Babel’in ayrılmak istemesi, Pepe’nin alacakları için FIFA’ya başvurması ile zor günler yaşayan siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma da kriz çıkarmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldızın takımdaki olumsuz havadan ve sürekli kendisinin hedef gösterilmesinden dolayı usandığı ve yakın çevresine artık ayrılmayı düşündüğünü söylediği öğrenildi. Beşiktaş’ta ve İstanbul’da çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren ve bu yüzden son iki sezondur Çin’den sürekli olarak gelen teklifleri reddeden Quaresma bu defa menajerine görüşmeler yapması için yetki verdi.



İki kulüp devrede

Her puan kaybında en çok eleştirilen isimlerden biri olmasına dayanamadığı öğrenilen Q7’nin “Takım iyi giderken her şey çok iyi ama kötü giderken kâbusa dönüşüyor. En çok da ben hedef gösteriliyorum. Artık bıktım” dediği öğrenildi. Ayrıca takımda ödemelerin sürekli aksamasından dolayı da rahatsız olan Q7’nin, alacakları için TFF’ye başvuran vatandaşı Pepe ile birlikte gelen teklifleri değerlendirme kararı aldıklarının ve Beşiktaş’tan ayrılmayı ciddi olarak düşündüklerinin bilgisine ulaşıldı. Çin Süper Ligi şampiyonu Şanghay SIPG ve G. Evergrande Quaresma için 8 milyon avroyu gözden çıkardı.

Bordo mavi asildir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Lisesi’nin 1971 mezunlarının düzenlediği organizasyon için Trabzon Lisesi’ne gitti. Eski, sınıf arkadaşları ile hasret gideren deneyimli teknik adama öğrencilerin de ilgisi büyüktü. Trabzonspor formalı gençlerle fotoğraf çektiren Şenol Güneş’e formaları beğenip beğenmediği soruldu. Güneş’in cevabı ise “Değişik formalar olması güzel ancak benim tercihim bordo mavi ağırlıklı olanlar. Bordo mavi asil renklerdir” ifadelerini kullandı. Trabzon Lisesinden 1970-71 yılı 6 Edebiyat D sınıfındaki eski arkadaşlarıyla buluşan Güneş, burada arkadaşlarıyla yaşadığı anıları da paylaştı. Güneş’e o dönem sınıfın hatıra fotoğrafı hediye edildi. Şenol Güneş’in lise yıllarındaki fotoğrafı da ortaya çıktı.