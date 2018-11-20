Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Cenk Tosun ayrıldıktan sonra golcü sıkıntısından kurtulamayan Beşiktaş’ı yuvasına dönerek rahatlatacak. Bir süredir yönetimin listesinde olan millî futbolcunun ocak ayında kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde rekor kırarak 23 milyon avro karşılığında Everton’a transfer olan Cenk, İngiltere’de kendini gösteremeyince teknik direktörü Marco Silva’nın da gözünden düştü. Portekizli teknik adamdan kiralanması için onay olan Everton Kulübü yetkileri, Beşiktaş’la da anlaşmaya vardı. Eğer bir aksilik olmazsa transferi çok ekonomik görünen yıldız oyuncu yarım sezon Beşiktaş forması giyecek.



B planı Gomez

Cenk, Beşiktaş için “Risk taşımayan transfer” konumunda. Siyah-beyazlılar, bonservis bedeli ödemeden yapacağı bu transfer için sadece Cenk’e Everton’ın ödediği yıllık ücretin yarısını verecek. Bu rakamın da 2,3 milyon avro civarında olması bekleniyor. Hâlihazırda Love (2,2 milyon avro), Mustafa Pektemek (1,5 milyon avro), Larin (1,5 milyon avro) gibi oyunculara ödenen paralar göz önüne alındığında Tosun için şu anda oluşan şartlar cazip görünüyor. Öte yandan yönetimin olası bir aksilik durumunda B planında Mario Gomez var.

Ankaragücü mesaisi

Cumartesi günü Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kondisyon ağırlıklı yapılan dünkü çalışmaya millî takımlarından yeni dönen; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı.



Mert Yılmaz sesleri

∂ Gökhan Gönül için alternatif arayan Beşiktaş’ın listesine giren son isim Mert Yılmaz oldu. Bayern Münih’in altyapısında top koşturan ve ay-yıldızlıların U-21 takımına da çağırılan 19 yaşındaki oyuncu için, izleme ekibinin “Transfer edilmeli” şeklinde rapor verdiği öğrenildi.