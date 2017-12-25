Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adını, hafif esintiden ansızın şiddetli fırtınaya dönüştüren Akdeniz rüzgârı Levante’den alan Maserati’nin yeni SUV’si, net ve akıcı yüzeylerden oluşan tasarımıyla, markanın İtalyan karakterini gayet iyi yansıtıyor. Agresif ön tasarım, iki bölüme ayrılan yeni ikonik ön farlara ev sahipliği yaparken, üst bölüm Maserati’nin klasik ön ızgarasıyla bağlantı kuruyor. Markanın âdeta imzası niteliğindeki ön çamurluğa entegre üçlü havalandırma kanalları, “Saetta” logolu C sütunu ve çerçevesiz kapı camları oldukça dikkat çekiyor.

Levante’nin şasisi ise üstün asfalt performansı, tutunma seviyesi, düşük yüzeylerde üstün yol tutuş ve mükemmel off-road performansı gibi özellikleri bir arada sunacak şekilde tasarlanmış. Zengin standart ekipmanı seviyesine ilave bütün versiyonlarında; farklı sürüş modlarına göre elektronik olarak uyarlanabilen sertlik ve yükseklik ayarlı havalı süspansiyon sistemi mevcut. Ayrıca akıllı dört çeker teknolojisi Q4 ve markanın yeni SUV modeli için optimize edilen 8 kademeli otomatik şanzımanı standart olarak sunuluyor. “Spor” ve “Off-road” modları, Levante’nin çift karakterini gözler önüne sererken, sadece bir tuşa basarak, Levante’yi spor ve dinamik bir binek araçtan kabiliyetli ve konforlu bir off-road aracına dönüştürmek mümkün.

Ghibli ve Quattroporte’de olduğu gibi, Levante de güçlü V6 turbodizel motor seçeneği ile sunuluyor. 3,0 litrelik motor ünitesi 275 HP güç ve 600 Nm tork üretiyor. 275 HP’lik dizel motorlu Maserati Levante, 0-100 km/s hızlanmasını 6,9 saniyede tamamlarken, 230 km/s’lik son hıza erişiyor. 3 litre ve 350 HP’lik benzinli motor ise idareli yakıt kullanımıyla etkileyici bir performans sunuyor, 1.750 devirden 5.000 devre kadar 500 Nm tork üreten ünite aracı 0’dan 100’e sadece 6 saniyede ulaşırken, 251 km/s’lik azami hıza ulaşabiliyor. S versiyonunun kaputu altında yer alan 3,0 litrelik çift turbolu motor ise Ferrari ve Maserati motor geliştirme ekibinin ortak imzasını taşıyor. 430 HP’lik benzinli motor, 0’dan 100’e sadece 5,2 saniyede ulaşıyor.

EN İYİ HİZMETİ BİZ VERİYORUZ

Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel şunları söyledi: Tarihimizde ilk defa dizel motora yer verdik ve bu hamle, markaya 15 binli üretim adetlerini getirdi. 2014’te 100. yaşımızı kutlarken, yine ilk dizel motorlu Quattroporte’yi ürün gamına ekledik. 2018 yılı başından itibaren yenilenmiş GranTurismo’da Türkiye’deki ürün yelpazesine katılacak. Öte yandan 2018, Levante açısından da avantajlı bir yıl olacak. 2017’de ilk altı ayda dünya genelindeki satışlar bir önceki yıla nazaran yüzde 90 yükseldi. Türkiye’de ise Ghibli, Quattroporte ve Levante’den önce sınırlı rakamlar konuşulurken, geçen sene ürün gamımızdaki hareketlenme ile 73 adetlik satış rakamına ulaştık. Bu yılı da 85 adetlik satışla kapamayı öngörmekteyiz. Ayrıca Fer Mas olarak, Doğu Avrupa’da iki yıl üst üste ‘En İyi Satış Sonrası Hizmet Ödülü’nü aldık. Bizim için en önemli konularından biri bayilik sistemi, nisan sonu Birmot ile birlikte Ankara’da, eylül ayında ise Mengerler ile Bursa’da bayi açılışı gerçekleştirdik. Yine Birmot ile Antalya’da araçlarımız sergilenmeye başladı. Emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz.





Levante, üretimi ikiye katladı

Bel ayrıca, yoğun talep neticesinde İtalya Torino'da bulunan ünlü Mirafiori fabrikasında üretim kapasitesinin iki katına çıktığını ve SUV modeli için özel olarak kurulan yeni üretim hattında çift vardiya sistemine geçildiğini söyledi.