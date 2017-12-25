Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Ocak 2018’den itibaren ilk olarak Japonya’da satışa sunulacak olan ve nisan ayı ile birlikte devreye alınması planlanan yeni nesil sigorta sistemi, Toyota’nın sürekli internete bağlı kalabilen teknolojilerine sahip modellerinde kullanılacak.

Sürücünün davranışlarını kaydeden ve bunu bir merkeze göndererek değerlendirme yapan yeni sistem, her ay sürücünün kullanım performansına göre sigorta primlerini belirleyecek. Böylece sigorta primlerinde yüzde 80’e varan oranlarda indirim sağlanmış olacak.

“Sıfır Ölümlü Kaza Hedefi” doğrultusunda çalışmalar sürdüren Toyota, bu uygulama ile sürücünün güvenli ve hatasız sürüş sergilediği durumlarda, hem kullanıma bağlı sigorta primleri aşağı çekmeye hem de trafikte kazaları minimuma indirmeyi hedefliyor. Sürücü davranışını baz alan ilk telematik otomobil sigortası ile birlikte Japonya’da daha güvenli bir trafik çevresi sağlanırken, yeni sigorta uygulamasının kısa sürede Toyota’nın var olduğu bütün pazarlarda kullanıcılara sunulacak.