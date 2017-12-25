Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samara ve Niva modelleri ile ünlenen markanın meraklıları, günümüzde yaşanan SUV çılgınlığında arazi yetenekleri ile ünlenen Niva modelinden oldukça umutlu. Önceki modeli ile teknik anlamda neredeyse ikiz olan yeni Niva, temel olarak aynı iç ve dış tasarımı koruyor. Markanın Türkçe web sitesindeki habere göre Niva hem 3 kapı hem de 5 kapılı seçenekleri ile satışa sunulacak ve iki farklı donanım paketi olacak. Standart araçlar daha çok arazi kullanımı için düşünülürken “Urban” paketi şehir içi için düşünülmüş. Araç eskiden olduğu gibi 1,7 litre hacimli benzinli motorla donatılmış ve artık Euro 6 egzoz normlarını karşılayabiliyor. 83 beygir güç, 129 Nm tork üreten motor, 5 ileri vitesli manuel şanzımanla kombine edilmiş ve yaklaşık 10 litrelik ortalama bir yakıt tüketimine sahip.