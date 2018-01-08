Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa dışındaki pazarlar içinde en güçlü ve önemli ülke konumunda yer alan Renault Grubu, Türkiye’de bugüne kadar elde ettiği en yüksek satışlara imza attı. 2017 yılını 18. kez binek otomobil pazarı liderliğini ve toplam pazar liderliğini ile bitiren Renault, ülkemizin en çok satılan modelleri sıralamasından Megane Sedan ile ikinci, Clio HB ile 3. sırada yer aldı. Yüzde 67,4 yerlilik oranı ile üretilen Megane Sedan aynı zamanda OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından da, 2017’de “Türkiye’de Yılın Otomobili“ seçilmişti. Binek modellerin yanı sıra hafif ticari model olan Kangoo Ailesi ise satış rakamında yüzde 19 artırarak 10 bin adetlerin üzerine taşıdı. Böylece Renault, hafif ticari araç pazarında da geçen yıla göre 0,6 artış ile yüzde 7,2 pay aldı.

Dacia ise 50 bin adetlere dayanan satışlarıyla 2017 yılını rekor sonuçlarla kapattı. Bu başarılı sonuçlarla markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek 6. sıraya gelen Dacia, Duster modeli ile Türkiye’nin en çok tercih edilen 4x4 otomobili konumunda.



2018’e güçlü giriyoruz

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş 2017 yılının Renault ve Dacia markaları açısından çok başarılı sonuçlarla kapandığını belirterek, “Pazar liderliği Renault’un hak ettiği bir liderlik. 2018’de de pazar payımızı arttırma hedefindeyiz. SUV ailemiz artık daha dinamik, Kadjar’dan sonra yenilenen Captur ve Koleos oldukça iddialı modeller. Dacia ise bu yıl, Duster EDC ile otomatik vites pazarına güçlü bir giriş yaptı. 2018’de tamamen yenilenmiş Duster ile hedeflerimizi büyütüyoruz. Renault Grubu olarak 2018 yılında güçlü konumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.