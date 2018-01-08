Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki yılda pazar payını istikrarlı şekilde artıran NISSAN Türkiye, 2017 yılını yeni rekorlarla kapattı. 35 bin adede dayanan satışlarla yüzde 3,64 pazar payı elde ederek 25. yılına hızlı bir başlangıç yapan NISSAN Genel Müdürü Sinan Özkök “2017 yılında otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen istikrarlı şekilde çalışarak yüzde 8,6 oranında büyümeye imza attık. 2014 yılında 20 bin adet civarında olan satışlarımız, 2017 toplamında 34 bin 822 adede ulaştı. Bu da üç sene içerisinde %70’lik bir büyümeyi gösteriyor. Amacımız, teknoloji uzmanlığı ve heyecanımızla 2018 yılında da istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürmek” dedi.

Türkiye’de altı modelle faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Özkök “Pazarda iddialı modellerimizle tüketicilere ulaşıyoruz. C-SUV segmentinde tartışmasız lider olan Qashqai, bütün dünyada en çok satan SUV modeli X-Trail ve Juke gibi modellerimizle oldukça iddialıyız. 2016 Uluslararası En İyi Pick-Up Ödülünün sahibi olan Nissan Navara aracımız ise ODD tarafından da ikinci defa “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülüne layık görüldü. İç pazarda 2018 yılında 950 bin – 1 milyon aralığında toplam pazar öngörümüz var. NISSAN Türkiye açısından 2018 yılının yine geçmiş yılların üzerinde performans göstereceğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz. 2018 yılında önceliklerimiz 10 yıldır SUV segmentinde sürdürdüğümüz liderliğimizi devam ettirmek ve pazar payımızı üst seviyede tutmak olacak” dedi.