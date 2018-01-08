Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu ortaklık sayesinde Aurora’nın geliştirdiği kendi kendine gidebilen teknoloji, Hyundai’nin araçlarına adapte edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Hyundai’nin Başkan Yardımcısı Dr. Woong Chul Yung “Geleceğin taşıma şeklinin otonomda olduğunu biliyoruz ve otonom sürüş teknolojisinin güvenli ve ölçülebilir seviyede yaygınlaşmasını hızlandırmak için gerçek dünya koşullarında yeterliliğinin ispatlanması gerekiyor. En yeni güvenlik ekipmanlarının kullanıldığı son teknolojiye sahip araçlarımıza Aurora’nın otonom teknolojisini uygulayarak Seviye 4 araçları piyasaya süren ilk marka olacağız” dedi.