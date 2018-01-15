Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak 2017 – Şubat 2018 tarihleri arasında satışa sunulmuş 23 “yeni” modelin katılacağı yarışmanın birincisi 17 Nisan açıklanacak. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimlerinin geleneksel hale geldiğini ifade ederek, sektörünün yanı sıra otomotivle ilgilenen herkesin sonuçları heyecanla beklediğini belirtti. Sandık ayrıca; “Seçimlerimizin tüketicilerin tercihinde önemli bir yer tutuğunun bilincindeyiz. Uzman gazeteciler olarak derneğimiz misyonunda bir rehber vazifesi de görüyoruz” dedi. OGD üyeleri oylamalarını tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranına göre veriyor. Yarışma PPG Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Bridgestone, Intercity ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.

İşte aday otomobiller

∂ Audi Q5, BMW 5-Serisi, BMW X4, Citroën C3 Aircross, Ford Fiesta, Ford Kuga, Hyundai i30, Hyundai Ioniq, Jeep Compass, Land Rover Discovery, MINI Countryman, Opel Insignia, Opel Crossland X, Opel Grandland X, Peugeot 5008, Renault Koleos, Seat Ibiza, Seat Arona, Skoda Kodiaq, Subaru XV, VW Polo, VW Arteon, Volvo XC60