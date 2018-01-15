Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki jenerasyonlara göre daha hafif ve daha geniş iç hacimle tasarlanan NEXO, markanın büyümekte olan eko-araç portföyünün de son üyesi. Hidrojen kartuşları ile çalışan otomobil bir dolum ile 800 km yol alabiliyor. Yeni model aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmış. Eksi 30 derecede yapılan testlerle kendini kanıtlasa da en dikkat çeken özelliklerinden biriside, 50 dereceden daha yüksek sıcaklıklarda normal otomobillere göre daha kısa sürede mükemmel soğutma performansı.