Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenecek olan yarışma, 22-23 Mart tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Sektörde çalışan profesyonellerden araştırmacılara, akademisyenlerden ilgili dallarda eğitim gören öğrencilere yenilikçi fikri olan herkesin katılabileceği etkinlikler için başvurular 2 Şubat Cuma gününe kadar sürecek. Yarışmalarda toplam 225 bin TL ödül dağıtılacak.