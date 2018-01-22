1,8 litre kompresörlü motoru, 212 hp gücü ve 250 Nm tork üretimiyle dikkat çeken otomobilin maksimum hızı 230 km/s ile sınırlandırılmış. Araç 100 km/s hıza 6,4 saniyede ulaşırken esas dikkat çeken özelliği ise güç/ağırlık dengesindeki 5,35 kg başına 1 beygir vermesi.
Yaris deyip geçmeye kalkmayın
22.01.2018 - 04:53 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 04:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Motor sporlarına 17 yıl aradan sonra dönen Toyota, WRC’den ilham alarak ürettiği t’i 400 adet limitli olarak imal etti ve online ön satışla sadece 3 gün içinde tamamını sattı.
Etiketler : toyota yaris,
538233 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/538233.aspx
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