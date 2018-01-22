Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1,8 litre kompresörlü motoru, 212 hp gücü ve 250 Nm tork üretimiyle dikkat çeken otomobilin maksimum hızı 230 km/s ile sınırlandırılmış. Araç 100 km/s hıza 6,4 saniyede ulaşırken esas dikkat çeken özelliği ise güç/ağırlık dengesindeki 5,35 kg başına 1 beygir vermesi.