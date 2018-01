Türkiye Gazetesi

PSA Grubu, 2017 yılında 3 milyon 632 bin 642 araç satışı gerçekleştirerek 2016 yılına göre yüzde 15,4 oranında bir artış elde etti ve Push to Pass stratejisinin açıklandığı günden bu yana 4 yıl üst üste büyüme trendini sürdürmeyi başardı. Avrupa, 2 milyon 378 bin adet satış ile grubun en büyük pazarları arasında yerini korudu. Türkiye’de ise 2017 yılında rekor bir satış gerçekleştiren marka 29 bin 981 adet binek, 10 bin 501 adet hafif ticari olmak üzere toplam 40 bin üzerinde satış gerçekleştirerek yüzde 4,2 oranında pazar payı elde etti. Bu sonuçlarla Binek araç pazarında satış sıralamasında üç basamak yükselterek satışını en çok artıran ikinci marka olurken, toplam pazarda ise bir basamak yükselerek yine satışını en çok artıran ikinci marka oldu.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç yaptığı değerlendirmede “2017 Peugeot markası için tarihî bir başarı yılı oldu. Bu başarı, grubun hayata geçirmiş olduğu işletme verimliliği iyileştirmesi ve ekiplerimizin Push to Pass planına odaklanmasının bir göstergesidir. Türkiye’de lanse etmiş olduğumuz yeni ürünlerin ve yetkili satıcı teşkilatımızın katkısıyla her geçen gün karlı ve sürdürülebilir büyüme şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz. Otomotiv pazarının 2018 yılında da 2017’ye benzer bir seyir göstereceğini düşünüyoruz” dedi. Anaç şöyle devam etti:



13 yeni model yolda

Yeni model lansmanları bizim için oldukça önemli. Hedeflerimizde bayi sayısı ve satış verimliliğimizi artırmak var. Perakende satış yapan bir marka özelliğimizi biraz daha geliştireceğiz. Şu anda yüzde 60 civarında olan perakende oranımızı 2021'de yüzde 70'e taşıyacağız ve 13 yeni modelin lansmanını yapacağız. SUV'daki atağımız devam edecek, hafif ticari araçta ise önemli oyunculardan biri hâline geleceğiz. Bayi başına düşen satış adedini 2 katına çıkaracağız. Sektördeki en kârlı bayi teşkilatını kurmayı hedefliyoruz. 2019 yılında bizi bekleyen bir seçim var. Bunun otomotiv pazarı için olumlu etkiler yapacağını düşünüyorum çünkü genelde seçim olan yıllarda pazarın büyüdüğünü görüyoruz. Biz döviz kurları konusunda çok aceleci değiliz. Zaten zamlar tüketiciye hiçbir zaman tamamen yansıtılmıyor. Bunu sektör olarak bir noktaya kadar göğüslüyoruz.