Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Supersport sınıfının yeni üyesi GSX-R 125/ABS, teknolojik donanımla ziyaretçilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken; GSX-R 1000R ABS modeli ise, benzeri görülmemiş güç ve performans karakteriyle fuarda yerini alacak. 202 HP gücünde, 4 silindirli, 998 cc hacmine sahip GSX-R 1000R, hareket takipli çekiş kontrol sistemine sahip. Street sınıfında ise devrim niteliğinde yeniliklerle GSX-S modellerini sergileyecek olan Suzuki; heyecanla beklenen V-Strom 250/ABS ile V-Strom 650/ABS modellerinde, 20 litrelik depo, üç kademeli ayarlanabilir ön cam, 12V priz çıkışı gibi donanımlarla dikkat çekiyor.