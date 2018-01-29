Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İstanbul



Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, sınır kapılarında yaşanan bürokratik işlemlerin tüm sektörleri etkilediğini söyledi. Kanca, uzun ve maliyetli lojistik süreçler yüzünden, bazı otomotiv devlerinin yeni yatırımlarını Sırbistan ve Slovenya gibi ülkelere kaydırdığını söyledi. Kanca, “İhracatta rekorlar kırdığımız bu dönemde, en büyük frenimiz belki de bürokratik engeller. Kendimize şu soruyu sormalıyız, rakibimiz olan ülkelerden bir koli yola çıktığında kaç tane evrak hazırlanıyor, gümrük işlemleri için kaç imza gerekiyor, ne kadar sürüyor ve bizden ne kadar hızlılar? Hız, artık fiyat ve kalite gibi nitelikleri etkiliyor. Karşımızda zaten isteksizleşmeye başlayan bir müşteri kitlesi var. En ufak sorunu büyütme eğilimindeler. Ürün kalitesi ve fiyat sorunumuz yok. Ama lojistik ve sevkiyat, çok sayıda engele takılıyor. Avrupa, değişik gerekçelerle Türkiye’den parça almaktan çekiniyor. Bulunduğumuz coğrafi bölge ile iş yapmak bir risk olarak görülmeye başlandı. Bazı küresel firmalar, ancak AB sınırları içerisinde üretim tesisleri kurulduğu takdirde masaya oturacaklarını ve yeni projeleri bu şekilde konuşabileceklerini dile getiriyor. Türkiye ise AB’ye motorlu taşıt sevkiyatında Japonya, Güney Kore ve ABD gibi devleri geride bırakarak ilk sırada yer alıyor” dedi



MALİYETİMİZ FAZLA

Firmaların lojistik maliyetlerini karşılaştırdığında Türkiye’nin pahalı kaldığını ifade eden Kanca, şöyle devam etti: Almanya’da üretim yapan global bir otomotiv üreticisi, Türkiye’den lojistik maliyetlerini hesapladı ve Slovenya’dan yüzde 87 fazla olduğunu ortaya çıkardı. Bunu önümüze koydu. Peugeot Tedarik Zinciri Yönetimi, ‘eğer teslimat sürelerini azaltabilir ve bürokratik işlemleri kolaylaştırırsanız, Türkiye’yi tedarik zincirimiz arasına kesin olarak alabiliriz’ dedi. Gecikmeler sebebiyle, en son Volvo yatırımını çekmişti. Gerekli tedbirler alınmalı, böylece sektörümüz büyüyecek.

Kapasite yüzde 10 artacak

2017’de yan sanayicilerin tatil bile yapmadan tam kapasite çalıştığını belirten TAYSAD Başkanı Alper Kanca, 2018’e yaklaşık yüzde 15 büyüme ile girdiklerini söyledi. Hemen hemen her şirketin yeni yatırıma hazırlandığını ve bu yıl toplam kapasitenin yüzde 10 artırılacağını ifade eden Kanca “Üyelerimizle anket yaptık. Herkes kapasite genişletmeyi düşünüyor. Fakat nitelikli çalışan bulma, ücretler ve toplu iş sözleşmeleri gibi başlıklar da öncelikli konular arasında. Ayrıca kur artışı endişesi de anketimizde çıkan önemli konulardan” dedi.