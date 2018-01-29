Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıca MT serisinin yeni modelleri, yeni Tracer 900, Tracer 900GT, XSR 700 ve XSR 900’ün yeni renkleri sergilenecek. Marka standı ayrıca, Bunker Custom tarafından geliştirilen MT-25’e de ev sahipliği yapacak. Yamaha, MOTOBİKE 2018’de “Hyper Naked” segmentinin yıldızı olarak adlandırılan ve performans seven motosikletçilerin ilgisini çeken MT-09 SP modelini de ziyaretçilerle buluşacak.