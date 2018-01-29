Ayrıca MT serisinin yeni modelleri, yeni Tracer 900, Tracer 900GT, XSR 700 ve XSR 900’ün yeni renkleri sergilenecek. Marka standı ayrıca, Bunker Custom tarafından geliştirilen MT-25’e de ev sahipliği yapacak. Yamaha, MOTOBİKE 2018’de “Hyper Naked” segmentinin yıldızı olarak adlandırılan ve performans seven motosikletçilerin ilgisini çeken MT-09 SP modelini de ziyaretçilerle buluşacak.
Yamaha’dan XMAX sürprizi
29.01.2018 - 04:05 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 04:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Motobike fuarında Yamaha’nın yenilenen Max Ailesi de görücüye çıkacak.
Etiketler : yamaha,xmax,
539848 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/539848.aspx
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