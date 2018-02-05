Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Smart Sense” aktif güvenlik ve üstün sürüş asistanlarıyla son derece iddialı bir otomobil olan i30 Fastback, aynı zamanda kompakt sınıftaki ilk beş kapılı coupe tarzı model olma özelliği de taşıyor. Hyundai i30 serisinin sürüş dinamikleri, markanın Avrupa Test Merkezi'ndeki mühendisleri tarafından ünlü Nürburgring "Nordschleife" pistinde test edilerek geliştirilmişti. Serinin diğer gövde tiplerine kıyasla bazı önemli farklılıklar ortaya koyan Fastback, beş kapılı versiyondan 5 mm daha alçak ve sertliği yüzde 15 oranında artırılan süspansiyon sistemi ile donatılmış.